Левски стартира инициатива за най-малките си фенове

"Левскари,



На мача с Черно море стартираме инициатива, която е насочена към нашето бъдеще - най-малките "сини" фенове. Кръстили сме я "От малък съм си левскарче" и целта й е да запали искрата на левскарството в децата. За целта преди някои от домакинските мачове ще ви срещаме с истински знамена на "синята" идея - легендарни футболисти, общественици, историци - хора, които с цялата си същност олицетворяват левскарството.



Първата ни беседа е посветена на 20 години от достигането на 1/4-финал в турнира за Купата на УЕФА. Кой би бил по-подходящ гост от капитана на този отбор и рекордьор по мачове за клуба в европейските клубни турнири - Елин Топузаков.



Подготвили сме и подаръци за малките левскарчета. Беседата ще започне в 16:15 пред клубния музей и ще продължи около 30 минути. Всяко дете е добре дошло. Защото е наш дълг да се погрижим бъдещето ни да е светло", написаха от клуба.