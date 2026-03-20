Левски стартира инициатива за най-малките си фенове

  • 20 март 2026 | 10:42
Ръководството на Левски стартира инициатива насочена към най-малките си фенове. Тя ще носи името "От малък съм си левскарче" и целта й е да запали искрата на левскарството в децата. За целта преди някои от домакинските мачове ще бъдат организирани срещи с легендарни футболисти, общественици, историци - хора, които с цялата си същност олицетворяват левскарството. 

"Левскари,

На мача с Черно море стартираме инициатива, която е насочена към нашето бъдеще - най-малките "сини" фенове. Кръстили сме я "От малък съм си левскарче" и целта й е да запали искрата на левскарството в децата. За целта преди някои от домакинските мачове ще ви срещаме с истински знамена на "синята" идея - легендарни футболисти, общественици, историци - хора, които с цялата си същност олицетворяват левскарството.

Първата ни беседа е посветена на 20 години от достигането на 1/4-финал в турнира за Купата на УЕФА. Кой би бил по-подходящ гост от капитана на този отбор и рекордьор по мачове за клуба в европейските клубни турнири - Елин Топузаков.

Подготвили сме и подаръци за малките левскарчета. Беседата ще започне в 16:15 пред клубния музей и ще продължи около 30 минути. Всяко дете е добре дошло. Защото е наш дълг да се погрижим бъдещето ни да е светло", написаха от клуба.

