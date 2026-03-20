БФС провежда конгрес днес

Днес ще се проведе редовният отчетен Конгрес на Българския футболен съюз. След края на събитието е предвидена и пресконференция за медиите, като заседанието на централата е планирано за 12:00 часа.

В дневния ред са заложени ключови точки, сред които приемане на отчет за изпълнението на досегашната стратегия, финансов отчет, бюджет, както и представяне на нов стратегически план за развитие на българския футбол. Очаква се делегатите да обсъдят и сериозни промени в Устава на БФС, изготвени съвместно с експерти на ФИФА. Конгресът е неизборен, като няма предвидена точка за промяна на ръководните органи.