БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

Договорът на нападателя Армстронг Око-Флекс с Ботев (Пловдив) е прекратен след активиране на откупната клауза от страна на Левски, констатира Спортно-техническата комисия (СТК) към Българския футболен съюз (БФС). Ирландският нападател вече е футболист на "сините", след като подписа договор с тима от "Герена". Така на практика според родната централа трансферът е осъществен правомерно. От Ботев обаче очакват становище на ФИФА, тъй като става дума за казус от страни от различни държави.

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

"СТК констатира, че договорът на Армстронг Иня Око-Флекс с ПФК Ботев Пд, е прекратен считано от 14.01.2026 г, на основание активиране и прилагане на уговорена клауза при сключване на Договора за наемане на професионален футболист, между състезателя и ПФК Ботев Пд", пишат от СТК и БФС на страницата на централата.