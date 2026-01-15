Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 7313
  • 16

Договорът на нападателя Армстронг Око-Флекс с Ботев (Пловдив) е прекратен след активиране на откупната клауза от страна на Левски, констатира Спортно-техническата комисия (СТК) към Българския футболен съюз (БФС). Ирландският нападател вече е футболист на "сините", след като подписа договор с тима от "Герена". Така на практика според родната централа трансферът е осъществен правомерно. От Ботев обаче очакват становище на ФИФА, тъй като става дума за казус от страни от различни държави.

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза
Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

"СТК констатира, че договорът на Армстронг Иня Око-Флекс с ПФК Ботев Пд, е прекратен считано от 14.01.2026 г, на основание активиране и прилагане на уговорена клауза при сключване на Договора за наемане на професионален футболист, между състезателя и ПФК Ботев Пд", пишат от СТК и БФС на страницата на централата. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

  • 15 яну 2026 | 15:52
  • 11532
  • 12
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 15 яну 2026 | 16:52
  • 27765
  • 8
Арда тръгна с класика над аматьори

Арда тръгна с класика над аматьори

  • 15 яну 2026 | 13:33
  • 1663
  • 0
Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

Трета загуба за ЦСКА 1948 в Турция

  • 15 яну 2026 | 11:56
  • 19848
  • 15
Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

Локо (Пд): Левски попита за цената на Переа, но тя не ги устройва

  • 15 яну 2026 | 11:26
  • 15765
  • 22
Иван Тилев се завърна в родния Пазарджик

Иван Тилев се завърна в родния Пазарджик

  • 15 яну 2026 | 11:01
  • 1872
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

  • 15 яну 2026 | 16:42
  • 16601
  • 88
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 30535
  • 55
Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

Ботев (Пд) не остави шансове на Марица на "Колежа"

  • 15 яну 2026 | 15:52
  • 11532
  • 12
Следете със Sportal.bg Евролига маратона тази вечер

Следете със Sportal.bg Евролига маратона тази вечер

  • 15 яну 2026 | 18:00
  • 1715
  • 0
Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

Клоп е склонен да се върне към треньорството, Реал е една от двете основни възможности

  • 15 яну 2026 | 13:02
  • 18608
  • 17