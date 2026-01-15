Ясно е с кой номер ще играе Флекса в Левски

Новото попълнение на Левски Армстронг Око-Флекс ще играе с №11 на гърба. Това стана ясно от видео, което беше разпространено в социалните мрежи на "сините".

Левски представи Око-Флекс, "сините" обявиха колко са платили на Ботев (Пд)

Вчера ирландецът официално беше представен от новия си клуб, но около неговия трансфер се разрази истински скандал. От Ботев (Пловдив) имат претенции, че столичани са действали зад гърба им и са преговаряли с футболиста без тяхното знание.

Филипов: Към днешна дата Око-Флекс е футболист на Ботев, Лудогорец даваше почти двойно на откупната клауза

Армстронг Око-Флекс беше привлечен на "Герена" с плащането на откупната му клауза при "канарчетата", която е в размер на 300 000 евро.