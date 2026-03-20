Агенти мътят главата на Камдем

Десният бек на Левски Оливер Камдем получи първата си повиквателна за националния тим на Камерун. 23-годишният бранител попадна в състава на селекционера Давид Пагу за мачовете от FIFA Series с Австралия на 27 март и с Китай на 31 март. Срещите ще се проведат в Сидни и Мелбърн.

Камдем стана национал

Оливер Камдем е роден в Марсилия, Франция, но е от камерунски произход, което му дава право да играе за родината на легендата Самуел Eтo’o. Халфът на ЦСКА Джеймс Eтo’o този път не попадна сред повиканите камерунски национали.

Новината, че Оливер вече е национал, е широко коментирана тема в родината му. Той, както и други новобранци в селекцията, вече са били затрупани с предложения от местни агенти, които им обещават отлични трансфери, твърдят медиите. Камдем е представляван в момента от испанска агенция.

Повиквателната на десния бек е доста изненадваща. Причината е, че той не е със статут на твърд титуляр в Левски. А треньорът Хулио Веласкес го върти с португалеца Алдаир. Интересното е, че в част от двубоите двамата са ползвани като крила. През този сезон Оливер има общо 25 мача във всички турнири. 19 от двубоите са в efbet Лига, 3 в евротурнирите, 2 за купата и 1 за Суперкупата. Той бе привлечен на „Герена“ през февруари 2025 година, като за правата му бе платена трансферна сума на Локомотив (Пловдив). През миналата пролет записа общо 8 срещи със синята фланелка, в които отбеляза 1 гол. Дебютният му и засега единствен гол с екипа на Левски е в мрежата на Лудогорец. Двубоят се игра на 17 май 2025-а на „Георги Аспарухов“ и завърши без победител – 2:2.