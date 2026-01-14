Какво ще донесе Око-Флекс на Левски

Армстронг Око-Флекс е считан за сигурно ново попълнение на Левски, след като "сините" са превели на "канарчетата" заложената в договора на футболиста откупна клауза. Докато феновете очакват официално потвърждение, цифрите от досегашното му представяне през сезона подсказват, че „сините“ са напът да вземат един от най-експлозивните играчи в efbet Лига.

Разглеждайки данните му в платформата Wyscout в сравнение с останалите халфове и офанзивни полузащитници в първенството, става ясно, че Око-Флекс е сред лидерите в няколко ключови компонента, които биха развили играта на селекцията на Хулио Веласкес. Едно от най-впечатляващите постижения на фланговият играч е способността му да придвижва топката напред. Око-Флекс заема трето място в лигата по прогресивни включвания със средно 3.3 на 90 минути. За Левски това означава играч, който може бързо да прелива от защита в атака, преодолявайки разстояния и противникови линии само с индивидуални движения.

Левски изпитваше трудности през сезона с пробиването на сгъстена отбрана. Око-Флекс е сред най-добрите дрибльори в групата, което е един от начините за спряване именно с отбори, които са се затворили в собствената половина. Интересното тук е не само количеството, но и качеството:

Голяма част от дриблите му завършват с удар към вратата, а в няколко ситуации дрибълът е довел директно до гол. Това е профил на играч, който не просто „задържа“ топката, а изостря играта на своя отбор.

Око-Флекс до момента е допринесъл и със своите 6 гола през сезона. Това са 0.47 гола средно на 90 минути, което го поставя на второ място сред полузащитниците след Ивайло Чочев. Неговите очаквани голове (xG) са 3.39, което означава, че той реализира повече, отколкото ситуациите му подсказват – признак за висока ефективност при завършващия удар.

С 6.75 успешни дрибъла на 90 минути Око-Флекс е типичният „дистабилизатор“ за противниковата отбрана. В Левски той би могъл да действа както по крилото, така и зад нападателя, а освен това може да бъде пробван и на върха на атаката, както се случваше в някои мачове с Евертон Бала.

Така Хулио Веласкес ще разполага с футболист, който не само подобрява статистиката, но и променя динамиката на атаката. Нещо, от което Левски се нуждае особено срещу сгъстена противникова отбрана каквито често срещаше през есенния дял на шампионата.