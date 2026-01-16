Зидан разкри своята тайна в треньорството

Зидан не е водил отбор от лятото на 2021 г., когато напусна Реал Мадрид, и продължава да е фаворит за наследник на Дидие Дешан като селекционер на Франция след Световното първенство през 2026 г. В разговор с Хамиду Мсаиди, член на треньорския щаб на Зидан по време на престоя му на „Бернабеу“, бившият френски национал заяви, че ключът към успеха като треньор е във взаимоотношенията с играчите.

„В Реал Мадрид бяхме на разположение на играчите. За мен това е нещото, което укрепва всичко. Ти си там за играчите. Ако не разбираш това, няма да издържиш дълго в тази професия. Ние сме там, за да ги подкрепяме, трябва да покажеш, че си там за тях. За да повярва съблекалнята в това, което искаш да приложиш, играчите трябва да ни харесват“, каза Зидан, който ръководи Реал Мадрид в над 260 мача и спечели три издания на Шампионската лига на УЕФА (2016, 2017 и 2018).

„Ако играчите не са съгласни с всичко, което прилагаш – тренировките, всичко това... винаги ще липсва нещо. При нас, в Реал Мадрид, играчите наистина се забавляваха на всички нива. Вдъхнахме много доверие на играчите. Те бяха преминали през труден период и трябваше да възстановят увереността си, физическото си състояние, всичко. Създадохме структура, за да могат да възстановят всичко това. Когато един играч е конкурентоспособен, щастлив е да тренира и да излиза на терена, за да играе, сигурно е, че ще спечелиш три Шампионски лиги (смее се)“, допълни той.

Реал Мадрид, припомняме, преминава през труден момент с напускането на Чаби Алонсо, поражението от Барселона в Суперкупата на Испания и отпадането от Купата на Краля срещу Албасете от Ла Лига 2, при дебюта на Арбелоа на пейката.

