Зинедин Зидан е впечатлен от двама играчи на Пари Сен Жермен

Легендата на френския футбол Зинедин Зидан говори за "Гадзета дело Спорт", след като посети "Фестивал дело Спорт", организиран в Тренто.

Зидан, за когото се смята, че със сигурност ще наследи Дидие Дешан на поста селекционер на Франция след Световното първенство през 2026, обяви кои актуални футболисти го впечатляват. Сред тях са двама играчи на Пари Сен Жермен - Витиня и Жоао Невеш. "Те не губят никога топката", казва бившият треньор на Реал Мадрид за португалските национали.

Французинът е впечатлен и от младата звезда на Барселона Ламин Ямал. "Извън позицията му на терена, той е играч, който ме кара да се вълнувам всеки пък, когато докосне топката. Срещу Интер миналия сезон в Шампионската лига на "Сан Сиро" той направи всичко абсолютно сам", каза Зизу.

"С Игор Тудор Ювентус прогресира крачка по крачка. Кенан Йълдъз? Харесвам го много, добър е, вкарва голове. Но той трябва още да прогресира, трябва да се изгради", каза още Зидан, който игра в Ювентус между 1996 и 2001.

"Някои неща в съвременния футбол ми липсват. Когато гледам мачове, искам да видя офанзивна игра, някой, който дриблира, който подава пасове на 40 метра. От време на време има и добри мачове, но нещо ми липсва", завърши Зинедин Зидан.