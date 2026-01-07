Популярни
Вижте радостта на Зинедин Зидан при класирането на Алжир и сина му на четвъртфинал

  • 7 яну 2026 | 16:36
  • 1310
  • 0

Вратарят на Алжир Люка Зидан продължава успешното си представяне в турнира за Купата на африканските нации.

Гол ала Кристиано изстреля Алжир на четвъртфиналите
Гол ала Кристиано изстреля Алжир на четвъртфиналите

Стражът на Гранада записа третата си поредна суха мрежа в турнира при победата с 1:0 след продължения срещу ДР Конго във вчерашния осминафинал. Преди това Зидан не допусна гол срещу Судан (3:0) и Буркина Фасо (1:0), а при успеха на “пустинните лисици” над Екваториална Гвинея (3:1) той остана резерва. Засега 27-годишният страж има само четири изиграни срещи за Алжир, тъй като реши да смени националността си през септември. В миналото той е представлявал Франция на юношеско и младежко ниво.

На трибуните на вчерашния мач в Рабат беше бащата на футболиста - Зинедин Зидан. Както в предишните мачове на сина си в турнира, френската легенда изгледа на живо и драматичния успех над ДР Конго, като се появиха кадри, на които се вижда как Зизу избухва в бурна радост при победния гол на Адил Булбина в 119-ата минута, осигурил класирането на Алжир за четвъртфиналите. Там Люка и неговите съотборници ще се изправят срещу Нигерия, която разполага с най-силната атака в турнира със своите 12 попадения в четири мача.

Снимки: Gettyimages

