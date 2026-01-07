Вижте радостта на Зинедин Зидан при класирането на Алжир и сина му на четвъртфинал

Вратарят на Алжир Люка Зидан продължава успешното си представяне в турнира за Купата на африканските нации.

Гол ала Кристиано изстреля Алжир на четвъртфиналите

Стражът на Гранада записа третата си поредна суха мрежа в турнира при победата с 1:0 след продължения срещу ДР Конго във вчерашния осминафинал. Преди това Зидан не допусна гол срещу Судан (3:0) и Буркина Фасо (1:0), а при успеха на “пустинните лисици” над Екваториална Гвинея (3:1) той остана резерва. Засега 27-годишният страж има само четири изиграни срещи за Алжир, тъй като реши да смени националността си през септември. В миналото той е представлявал Франция на юношеско и младежко ниво.

🇩🇿🧤 Luca Zidane has kept a clean sheet in each of the three matches he's played for Algeria at AFCON 2025, earning the FotMob Player of the Match in back-to-back games.



The 27-year-old only switched his allegiance in September this year and had one cap prior to the tournament. pic.twitter.com/glC9GawYHu — FotMob (@FotMob) January 6, 2026

На трибуните на вчерашния мач в Рабат беше бащата на футболиста - Зинедин Зидан. Както в предишните мачове на сина си в турнира, френската легенда изгледа на живо и драматичния успех над ДР Конго, като се появиха кадри, на които се вижда как Зизу избухва в бурна радост при победния гол на Адил Булбина в 119-ата минута, осигурил класирането на Алжир за четвъртфиналите. Там Люка и неговите съотборници ще се изправят срещу Нигерия, която разполага с най-силната атака в турнира със своите 12 попадения в четири мача.

ZIDANE PROUD WATCHING HIS SON! 🇩🇿🔥



This was the reaction of the legend as he celebrated his son Luca’s 1–0 win over Congo in the Africa Cup of Nations Round of 16. 👏🏽#Zidane #LucaZidane #AFCON #AfricaCupOfNations #Football #Soccer #Algeria pic.twitter.com/Qct7kVTapM — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) January 7, 2026

