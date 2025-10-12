Зидан: Със сигурност ще се завърна, искам да водя Франция

Зинедин Зидан напомни, че иска да стане селекционер на Франция. Той не работи от над четири години насам и постоянно е спряган за заместник на настоящия селекционер на “петлите” Дидие Дешан, който вече обяви, че ще се оттегли от поста след края на Мондиал 2026.

“Със сигурност ще се завърна като наставник, това е планът ми. Имам желание един ден да водя Франция… да видим”, заяви той по време на “Фестивалът на спорта”, организиран от “Гадзета дело спорт” в Италия.

В треньорската си карира Зидан е работил само за Реал Мадрид, като начело на първия отбор има два периода.

Zinedine Zidane ha parlato al Festival dello Sport di Trento e, inevitabilmente, è arrivata la domanda su un possibile futuro da allenatore della Juve 🤍🖤



L'ex Pallone d'Oro ha le idee ben chiare al riguardo: sentite la sua risposta 🗣️#Zidane #Juventus #spazioj pic.twitter.com/5Ir2Uc7LIc — SpazioJ (@Spazio_J) October 12, 2025

Зидан вече се подготвя да наследи Дешан начело на Франция