Зидан: Със сигурност ще се завърна, искам да водя Франция

Зинедин Зидан напомни, че иска да стане селекционер на Франция. Той не работи от над четири години насам и постоянно е спряган за заместник на настоящия селекционер на “петлите” Дидие Дешан, който вече обяви, че ще се оттегли от поста след края на Мондиал 2026.
“Със сигурност ще се завърна като наставник, това е планът ми. Имам желание един ден да водя Франция… да видим”, заяви той по време на “Фестивалът на спорта”, организиран от “Гадзета дело спорт” в Италия.
В треньорската си карира Зидан е работил само за Реал Мадрид, като начело на първия отбор има два периода.