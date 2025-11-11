Популярни
»
  Франция
  2. Франция
Зидан пред скорошно завръщане във футбола!

  • 11 ное 2025 | 02:29
  • 321
  • 3
Французинът Зинедин Зидан обяви, че планира скоро да се завърне към треньорската работа.

„Ще се случи скоро, много скоро“, цитира журналистът Фабрицио Романо думите на Зидан в профила си в социалната мрежа X.

Зидан водеше Реал Мадрид от 2016 до 2018 г. и от 2019 до 2021 г. През този период под негово ръководство Кралският клуб спечели три пъти Шампионската лига, два пъти стана шампион в испанската Ла Лига и още толкова пъти вдигна Суперкупата на Испания.

Последните слухове са, че Зидан ще замени Дидие Дешан като национален селекционер на Франция.

