Зидан пред скорошно завръщане във футбола!

Французинът Зинедин Зидан обяви, че планира скоро да се завърне към треньорската работа.

„Ще се случи скоро, много скоро“, цитира журналистът Фабрицио Романо думите на Зидан в профила си в социалната мрежа X.

🚨 Zinedine Zidane when asked about coaching a new team: “It will happen soon, very soon”. pic.twitter.com/IBQoOKT9DH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2025

Зидан водеше Реал Мадрид от 2016 до 2018 г. и от 2019 до 2021 г. През този период под негово ръководство Кралският клуб спечели три пъти Шампионската лига, два пъти стана шампион в испанската Ла Лига и още толкова пъти вдигна Суперкупата на Испания.

Последните слухове са, че Зидан ще замени Дидие Дешан като национален селекционер на Франция.