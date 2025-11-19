Зидан ще продължи мълчаливо да чака Франция, но има един проблем

Френската легенда Зинедин Зидан продължава да бъде абсолютен фаворит за позицията на нов селекционер на тима и не смята да води преговори с други отбори до следващото лято в очакване да замени на поста Дидие Дешан, информира местната преса. В същото време бившият капитан на “петлите” няма да упражнява какъвто и да е натиск или някакви публични заявление свързани с поста, за да не нарушава подготовката на тима и да не внася каквото и да било напрежение в подготовката на отбора за предстоящото Световно първенство в САЩ, Мексико и Канада, което ще се проведе от 11 юни до 19 юли. Самият Дешан пък вече обяви, че ще напусне поста, който заема от 2012 година, след края на Мондиал 2026.

Местното издание вестник “Паризиен” обаче разкрива, че Зидан ще трябва да проведе сериозни разговори с личните си спонсори от “Адидас”, за да намери компромисно решение относно новата си позиция поради евентуален конфликт на интереси. Французинът има договорни отношения с германския концерн още от времето когато е футболист, но френският национален отбор е обвързан с “Найк” в изключително важно партньорство, което носи на местната федерация по около 100 милиона евро годишно. Зинедин Зидан не е бил треньор от лятото на 2021 година, когато напусна Реал Мадрид. Той обаче вече записа името си в историята на световния футбол и от резервната скамейка, след като начело на “лос бланкос” успя да триумфира в три последователни сезона в Шампионската лига.

