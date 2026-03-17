Игор Тиаго отпразнува повиквателната с гол, но Брентфорд допусна частичен обрат срещу Уулвс

Головата машина Игор Тиаго продължи да бележи и се разписа за Брентфорд при равенството от 30-ия кръг на Премиър лийг срещу тима на Уулвърхамптън. Загубените две точки попречиха на “пчеличките” да се доближат на само един пункт от шестия Челси, който направи поредния си гаф този уикенд и загуби с 0:1 домакинството си от Нюкасъл.

Уулвърхамптън от своя страна продължи да бъде абсолютната загадка този сезон на Острова и отново взе скалпа на отбор от горната половина на таблицата, въпреки че е опашкарят в елита на Острова. Осем кръга преди края на кампанията “вълците” се намират на 12 точки от първия над чертата Нотингам Форест и въпреки това те победиха последователно претендента за четворката Астън Вила и шампиона Ливърпул, както и откраднаха по точка от участника в Шампионската лига Нюкасъл, 20-кратния шампион Манчестър Юнайтед и актуалния носител на Лига Европа Тотнъм.

Нюкасъл излъга Челси в Лондон, битката за топ 5 продължава да се завързва

Като че ли Игор Тиаго бе задължен да се разпише, след като около час преди началото на двубоя на стадион “Джитек Къмюнити Стейдиъм” в Лондон стана ясно, че той попада в групата на родината си Бразилия за заключителните контролни мачове на петкратните световни шампиони от подготовката за Мондиал 2026.

Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти, Неймар няма да играе за Бразилия

Дори “пчеличките” имаха шанс да спечелят двубоя, след като нанесоха много сериозен психологически удар върху съперника си до почивката, когато вкараха два гола. Първо, Майкъл Кайоде откри резултата в 22-рата минута, а в 37-ата дойде и моментът Игор Тиаго да се разпише. След това обаче лондончани намалиха оборотите и бяха наказани тежко, като още преди края на първото полувреме Адам Армстронг вкара гол за гостите. В 77-ата минута дойде и моментът, в който домакините окончателно изпуснаха юздите и допуснаха частичен обрат след изравняването на Толу Арокодаре.

Перфектен Игор Тиаго не стигна на Брентфорд, който отпадна след драма с дузпи срещу Уест Хам

Това е втори пореден разочароващ резултат за Брентфорд, след като през миналата седмица столичният тим отпадна от турнира за ФА Къп от друг тим, борещ се за оцеляване в шампионата - Уест Хам. Интересното е, че тогава Игор Тиаго вкара два гола в рамките на редовното време, а после се разписа и при рулетката с дузпите, но това отново не стигна. Само три дни по-рано Уулвърхамптън също си взе довиждане с втората по значение надпревара в Англия при домакинското поражение с 1:3 от Ливърпул.

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

Това бе последният мач за “вълците” преди паузата за националните отбори и те ще се върнат за началото на заключителния спринт от първенството през втората седмица на април, когато гостуват на Уест Хам (10.4). “Пчеличките” от своя страна имат още един мач преди футболистите да се оттеглят, за да се присъединят към националните си селекции, и ще гостуват на Лийдс и Илия Груев идния уикенд на 21-ви март (събота).