Росен Божинов мина прегледите в новия си клуб

В понеделник българският национал Росен Божинов е преминал задължителните медицински изследвания преди финализирането на трансфера си в Пиза, съобщава местното издание „Куотидиано“. Той идва от Роял Антверп.

„Росен Божинов пристигна вчера следобед в Италия. Българският защитник кацна в Болоня, където премина медицинските изследвания. Роденият през 2005 година футболист е очакван днес в Пиза, за да подпише договор до 2030 година“, пише изданието, цитирано от БТА.

По информация на Sportal.bg Пиза ще заплати 6 млн. евро, но 30% от сумата ще отиде в предишния клуб на играча ЦСКА 1948. Така Божинов ще се превърне във втория най-скъп играч в клубната история на италианците след нигерийския нападател Рафиу Дуросинми, когото италианците закупиха за 9 милиона евро от чешкия Виктория Пилзен през миналата седмица.

Росен Божинов, който на 23 януари ще навърши 21 години, беше привлечен в белгийския клуб преди 18 месеца от ЦСКА 1948 срещу 500 хиляди евро. Бранителят, който има три мача за националния отбор на България, е твърд титуляр в състава на Антверп през този сезон със 17 мача и 1 гол.

Интерес към Божинов имаха още Аталанта и Болоня от калчото, както и клубове от Германия и Англия.