Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

Роял Антверп се класира за полуфиналите в турнира за Купата на Белгия. Отборът на Росен Божинов елиминира след продължения Ла Лувиер, а българският национал не беше в групата за мача, защото се намира в Италия и до броени часове ще бъде финализиран трансферът му в Пиза.

Въпреки че се намира в зоната на изпадащите в Юпилер Про Лига, Ла Лувиер не се даде без бой. В редовното време мачът завърши 1:1, като Жирано Керк откри за Роял Антверп в 12-тата минута, а в 45-ата Папе Муса Фал изравни.

В продълженията домакините имаха надмощие. Те създадоха няколко положения и в крайна сметка стигнаха до успеха с още едно попадение на Керк (114').

Един от фаворитите за трофея - Брюж, отпадна след загуба с 0:2 от Брюж. И двата гола за домакините реализира Парфе Гиягон още преди почивката.