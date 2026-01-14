Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Българският национал Росен Божинов съвсем скоро се очаква да бъде обявен като ново попълнение на елитния италиански Пиза. Още в понеделник бранителят мина прегледи в новия си клуб и е подписал договор за 4 години и половина.

Росен Божинов мина прегледите в новия си клуб

Пиза, който е последен в Серия А, стяга сериозна селекция в битката си за оцеляване в елита, като отборът ще заплати 6 милиона евро на предишния клуб на българина - Роял Антверп. По този начин Божинов се превръща в най-скъпия защитник в историята на българския футбол, тъй като никой друг роден бранител не е продаван за такава сума досега.

Божинов премина в Антверп преди 18 месеца от ЦСКА 1948 за 500 хиляди евро. През този сезон той се утвърди като титуляр в белгийския клуб и показа изключително голямо израстване. Това му донесе повиквателна за националния отбор на България, където записа три срещи.

ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

Интерес към Божинов имаше и от други клубове от елита на Италия, както и от Германия и Англия. В крайна сметка обаче Пиза е извадил най-високата сума, като лично старши треньорът Алберто Джилардино е настоявал за привличането му.