Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пиза
  3. Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 5027
  • 1

Българският национал Росен Божинов съвсем скоро се очаква да бъде обявен като ново попълнение на елитния италиански Пиза. Още в понеделник бранителят мина прегледи в новия си клуб и е подписал договор за 4 години и половина.

Росен Божинов мина прегледите в новия си клуб
Росен Божинов мина прегледите в новия си клуб

Пиза, който е последен в Серия А, стяга сериозна селекция в битката си за оцеляване в елита, като отборът ще заплати 6 милиона евро на предишния клуб на българина - Роял Антверп. По този начин Божинов се превръща в най-скъпия защитник в историята на българския футбол, тъй като никой друг роден бранител не е продаван за такава сума досега.

Божинов премина в Антверп преди 18 месеца от ЦСКА 1948 за 500 хиляди евро. През този сезон той се утвърди като титуляр в белгийския клуб и показа изключително голямо израстване. Това му донесе повиквателна за националния отбор на България, където записа три срещи.

ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо
ЦСКА 1948 прибира милиони от трансфер на български национал, ЦСКА и Етър също ще получат нещо

Интерес към Божинов имаше и от други клубове от елита на Италия, както и от Германия и Англия. В крайна сметка обаче Пиза е извадил най-високата сума, като лично старши треньорът Алберто Джилардино е настоявал за привличането му.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ботев (Пд) чака национал на Йордания

Ботев (Пд) чака национал на Йордания

  • 14 яну 2026 | 06:33
  • 4444
  • 5
Уест Хам замества Пакета с бивша звезда на Ботев (Пд)

Уест Хам замества Пакета с бивша звезда на Ботев (Пд)

  • 14 яну 2026 | 05:15
  • 14797
  • 2
Изповедта на Бруно Жордао: В Италия се криех и плачех скришом от майка ми, в ЦСКА се чувствам оценен и щастлив

Изповедта на Бруно Жордао: В Италия се криех и плачех скришом от майка ми, в ЦСКА се чувствам оценен и щастлив

  • 14 яну 2026 | 02:02
  • 10557
  • 24
Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

Докато Божинов е в Италия, отборът му стигна до полуфинал за Купата на Белгия

  • 14 яну 2026 | 00:45
  • 2763
  • 4
Апоел (Беер Шева) продължава за Купата на Израел

Апоел (Беер Шева) продължава за Купата на Израел

  • 13 яну 2026 | 22:44
  • 1315
  • 0
Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

Вдигат паметник на Димитър Пенев до новия стадион на ЦСКА

  • 13 яну 2026 | 22:18
  • 8369
  • 20
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

Веласкес с план "Б", ако Левски не осъществи основната си трансферна цел, вариантите са любопитни

  • 14 яну 2026 | 08:07
  • 18260
  • 33
Рупанов подписва в Полша до часове

Рупанов подписва в Полша до часове

  • 14 яну 2026 | 10:31
  • 2974
  • 1
Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

Емо Костадинов получи покана от европейски гранд - напусна лагера на ЦСКА 1948

  • 14 яну 2026 | 09:37
  • 12931
  • 10
Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

Поне петима нови дебютират за ЦСКА днес

  • 14 яну 2026 | 09:26
  • 7868
  • 4
Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

Лудогорец срещу поляци преди големите пролетни битки

  • 14 яну 2026 | 09:13
  • 2881
  • 0