  Новият отбор на Божинов спечели ценна точка в Удине

Новият отбор на Божинов спечели ценна точка в Удине

  • 10 яну 2026 | 18:09
  • 960
  • 0
Новият отбор на Божинов спечели ценна точка в Удине

Новият отбор на Росен Божинов Пиза спечели точка при гостуването си на Удинезе, като срещата завърши 2:2. Българският защитник се очаква официално да стане играч на италианския тим в близките дни. Тимът на Алберто Джилардино записа десето равенство в Серия А през този сезон, което е повече от всеки друг. Отборът има само една победа и е на последно място в класирането, но е само на три точки от 17-ия Дженоа.

Пиза започна добре мача в Удине и в 13-ата минута можеше да поведе, но Окойе направи блестящо спасяване, за да спре Морео. След последвалия ъглов удар обаче вратарят трябваше да вади топката от мрежата си, тъй като Матео Трамони откри резултата с великолепен удар. Преднината на гостите се запази само шест минути. Кристиан Кабаселе изравни, след като бе оставен непокрит след корнер и с глава насочи топката към вратата. Удинезе успя да осъществи пълен обрат още преди почивката след попадение на Кийнън Дейвис от дузпа.

След почивката Пиза имаше добър период, но не стигаше до чисти голови положения. Тимът на Джилардино обаче изравни в 67-ата минута. Тогава Окойе направи страхотно спасяване след удар с глава на Пичинини, но нямаше какво да направи при добавката на Хенрик Майстер. Това вдъхнови гостите, които пропуснаха да стигнат до победата. Първо Трамони проби отляво и центрира ниско, а решителна намеса на Соле предотврати топката да стигне до Майстер. Малко по-късно датчанинът проби отдясно и отправи мощен удар, но Окойе успя да отклони топката в гредата. Минута преди края на редовното време и Удинезе стигна до греда след изстрел на резервата Артур Ата, а Дейвис направи огромен пропуск при добавката

Снимки: Imago

