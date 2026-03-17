Райо изтръгна точката от Леванте в добавеното време

Отборите на Райо Валекано и Леванте направиха равенство 1:1 в среща от 28-ия кръг на испанската Ла Лига. Гостите поведоха в края на първата част след гол на Карлос Еспи (41’), а непосредствено след почивката останаха и с човек повече заради втория жълт картон на Нобел Менди в 53-тата минута. Те обаче не се възползваха от численото си предимство и допуснаха изравняване дълбоко в добавеното време след попадение на Пате Сис (90’+4’).

➕1⃣ Con gol de @pathe_22 en el descuento de un partido en el que el Rayo estuvo en inferioridad numérica desde el minuto 52.#RayoLevanteUD #VamosRayo pic.twitter.com/HOB9CR4lhb — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) March 16, 2026

Това остави мадридчани на 6 точки от зоната на изпадащите, докато новаците в елита изостават на 5 пункта от първия над чертата Алавес. Леванте няма загуба в три поредни срещи, докато Райо е непобеден в седем последователни срещи във всички турнири. Тази седмица мадридчани може и да удължат серията си, ако на 19-ти март (четвъртък) вземат позитивен резултат в реванша от 1/8-финалите на Лигата на конференциите срещу Самсунспор. В първия двубой на турска земя Райо Валекано спечели с 3:1.