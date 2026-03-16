Фиорентина остана над чертата след бой по пропадащия Кремонезе

Отборът на Фиорентина записа изключително важна победа в битката за оцеляване, след като разгроми новака Кремонезе с 4:1 в мач като гост от 29-ия кръг на италианската Серия А. Головете за флорентинците отбелязаха Фабиано Паризи (25’), Роберто Пиколи (32’), Додо (49’) и Алберт Гудмундсон (70’), а почетното попадение за домакините реализира Давид Окереке (57’).

Така двата тима на практика смениха положението си и новаците продължиха да затъват все повече, като останаха в зоната на изпадащите, въпреки че започнаха много добре сезона и дори взеха равенство от Милан през есента, както и постигнаха други положителни резултати срещу топ отборите на Ботуша. Флорентинците пък са вече над чертата с четири точки пред днешния си съперник, след като тимът прекара в “опасната зона” по-голямата част от кампанията. Кремонезе няма победа от началото на 2026 г., а последната победа на “кремавите” дойде на 7.12.2025 г. с 2:0 при домакинството на Лече, който е друг от преките конкуренти за оцеляване. От този момент изминаха вече 14 срещи. Интересното е, че към момента Кремонезе има 24 точки, което е с три по-малко от актива им в края на сезон 2022/2023, когато отборът за последно участва в Серия А и завърши на предпоследното място, изпадайки от елита. Тогава им трябваха 32 пункта, за да оцелеят, но към момента изглежда, че ще трябва да се постараят доста повече, за да запазят мястото си сред майсторите.

Фиорентина взе аванс срещу Ракув след дузпа

Фиорентина от своя страна не загуби в трети пореден мач от Серия А и ако добавим към тези срещи победата срещу Ракув от миналата седмица с 2:1 в първия 1/8-финал от Лигата на конференциите, се оформя отлична серия за "виолетовите". Реваншът срещу поляците е съвсем скоро на 19-и март (четвъртък) и тосканци биха могли да удължат поредицата си на пет срещи във всички турнири, ако запишат положителен резултат и отстранят съперника от Източна Европа.