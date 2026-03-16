Канада показа екипите, с които ще играе на домакинския Мондиал 2026

Единият от домакините на Мондиал 2026 - Канада, официално представи двата си екипа, с които ще играе в мачовете си от турнира през лятото. Те са изработени в сътрудничество с “Найки”, като титулярният цвят е червен, а резервният - черен. И в двете фланелки присъства националният символ - кленово листо. Техните дебюти ще бъдат в контролите срещу Исландия (28 март) и Тунис (31 март) в Торонто.

“Колекцията на Канада за 2026 година черпи вдъхновение от колективната идентичност на Истинския север - определящ израз на националната идентичност, оформена от автентичност, устойчивост и амбиция. Тази колекция отразява една страна, изкована от екстремни условия, и едон отбор, който навлиза в нова фаза на увереност на световната сцена. Истинският север обхваща както основата, така и издигането: вкоренен в същността на Канада и воден от посоката, в която се движи. Езикът на дизайна балансира наследството с инерцията, изразявайки федерация, която се горде е със своите основи, като същевременно е вдъхновена от съвременния си възход на глобалната футболна сцена.

Canada’s 2026 Team Jerseys are shaped by the elements: the classic maple leaf iconography along with stealthily dangerous black ice hero the unshakable mentality of the team.



Първият екип е вкоренен дълбоко в ДНК-то на канадския футбол. Дизайнът издига кленовото листо като централен символ в два тона и разположено в средата, сочейки на север като знак на колективни амбиция и прогрес. Детайлите, вдъхновени от канадското външно облекло, подсилват издръжливостта и прецизността. Титулярният екип е смел и безпрогрешен, ясно изразяващ единство, сила и национална гордост. Вторият акип пък представлява новото лице на канадския футбол - уверено, безкомпромисно и оформено от скорошния състезателен импулс. Вдъхновена от замръзнали пейзажи, графиката на напукан лед улавя както напрежението, така и красотата. Замръзнало кленово листо, гравирано като острие на кънка, подсилва наследството на Канада в зимните спортове. Проектиран като бъдеща класика, гостуващият екип предава интензитета и стремежа за продължаване напред по по-тъмен и по-разрушителен начин”, се казва в изявлението на сайта на Канадската футболна федерация.

“Има истинска гордост в представянето на Канада. Нашите играчи разбират предстоящия момент, включително домашния Мондиал и подкрепата на цялата страна. Когато сложим тази фланелка, тя представлява всяко място и всяка общност, които са ни помогнали да съставим националния тим. Ние приемаме тази отговорност сериозно”, коментира селекционерът Джеси Марш.

