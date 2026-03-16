Бившата лудогорска перла Игор Тиаго с повиквателна от Анчелоти

Бившият футболист на Лудогорец - Игор Тиаго, получи повиквателна от бразилския селекционер Карло Анчелоти! Той ще се присъедини към "Селесао" за предстоящите приятелски мачове срещу Франция (26.03) и Хърватия (31.03).

IGOR THIAGO FOI CONVOCADO para a SELEÇÃO BRASILEIRA! 🚨🇧🇷 pic.twitter.com/WVDN9YZ7jx — DataFut (@DataFutebol) March 16, 2026

Мачовете ще бъдат част от заключителните акорди на петкратните световни шампиони от подготовката им за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико идното лято. След тях Карло Анчелоти ще определи и финалната група, която ще пътува за Северна Америка, а Игор Тиаго ще има възможността да покаже, че ще има място за битките между най-добрите на планетата.

В момента той е безспорен лидер на новия си клуб Брентфорд, където само преди седмица вкара три попадения в мача от 1/8-финала срещу Уест Хам от турнира за ФА Къп, а в Премиър лийг представлява истински терор за отборите на Острова, след като в 29 мача до този момент вкара общо 18 гола и направи 1 асистенция.

Иначе бившата звезда на 14-кратния български шампион е само един от общо 26 футболисти, които Карло Анчелоти привика за предстоящите битки.

🚨𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Brazil’s squad list for the upcoming friendlies against France and Croatia has been announced. 🇧🇷📋 pic.twitter.com/kWyshCW7Jw — FÚTBOL HUB (@futbol_hubX) March 16, 2026