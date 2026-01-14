Популярни
  2. Пиза
  3. Новият тим на Росен Божинов обяви рекордната си покупка

Новият тим на Росен Божинов обяви рекордната си покупка

  • 14 яну 2026 | 17:47
  • 2526
  • 0
Новият тим на Росен Божинов обяви рекордната си покупка

В очакване на официално потвърждение на трансфера на българския национал Росен Божинов от Роял Антверп в Пиза, новакът в Серия "А" най-после обяви привличането на нападателя Рафиу Дуросинми, който пристига от Виктория (Пилзен).

“Нерадзурите” платиха рекордна сума в клубната си история, за да купят нигериеца, а именно 9+2 млн. евро. Той пък подписа договор до лятото на 2030-а, след като пристигна в Пиза още миналата седмица. За два сезона и половина във Виктория 23-годишният играч се отчете с 35 гола и 10 асистенции в 86 мача. Надеждата на новия му клуб е, че Дуросинми ще пренесе попаденията си в състава на Алберто Джилардино, след като тимът има едва един гол в десетте си шампионатни домакинства през сезона.

Най-вероятно до часове ще бъде обявено и пристигането на Божинов за около 6 млн. евро с включените бонуси. Междувременно, Пиза работи и върху подсилване на халфовата линия, като набелязаната цел е чилийският национал Фелипе Лойола от аржентинския Индепендиенте, както съобщава Джанлука Ди Марцио.

