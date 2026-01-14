Популярни
Интер почти договори хърватски талант

  • 14 яну 2026 | 17:03
  • 144
  • 0

От Интер са на път да постигнат споразумение с Хайдук (Сплит) относно привличането на централния бранител Бранимир Млачич, съобщават в Италия и Хърватия.

Смята се, че най-новата оферта на “нерадзурите” е за около 5,5 млн. евро. Младият защитник пък ще получи договор до лятото на 2030 година, като ще остане в Хайдук под наем до края на този сезон. В миланския гранд се надяват, че ще успеят да осъществят медицинските прегледи на 18-годишния талант през следващите дни. Млачич проби в първия състав на тима от Сплит през този сезон, изигравайки 18 мача с 2 асистенции във всички турнири. Също така той дебютира за Хърватия U21 през ноември.

Миналия месец се заговори и за възможността Интер да привлече друг хърватски бранител - Морис Валинчич, след контузията на Дензъл Дъмфрис, но към 23-годишния десен бек на Динамо (Загреб) интерес проявяват също така Наполи и Рома.

Защитник на Леверкузен се завърна от Купата на африканските нации с контузия

Тотнъм близо до привличането на защитник от Бразилия

Раниери обясни защо Рома се отказа от Распадори

Алегри стана поредният факлоносец на Милано Кортина 2026

Странната причина за разрива, довел до уволнението на Енцо Мареска

Карик: Отчаясно искам да се справим добре, феновете трябва да се наслаждават, когато гледат отбора

ЦСКА 0:0 Корона (Киелце), без голове до почивката

Кирил Домусчиев: Четири отбора ще се борят за титлата! Дай боже всеки клуб да има собственик като този на ЦСКА

Вихрени 60 секунди отърваха Лудогорец в Турция

Официално: Левски взе бивш играч на Селтик и Уест Хам, в Ботев (Пд) бесни на "сините"

"Българска армия" ще разполага с най-качествения терен на Балканите

Росен Божинов се превърна в най-скъпия защитник в историята на българския футбол

