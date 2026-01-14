Интер почти договори хърватски талант

От Интер са на път да постигнат споразумение с Хайдук (Сплит) относно привличането на централния бранител Бранимир Млачич, съобщават в Италия и Хърватия.
Смята се, че най-новата оферта на “нерадзурите” е за около 5,5 млн. евро. Младият защитник пък ще получи договор до лятото на 2030 година, като ще остане в Хайдук под наем до края на този сезон. В миланския гранд се надяват, че ще успеят да осъществят медицинските прегледи на 18-годишния талант през следващите дни. Млачич проби в първия състав на тима от Сплит през този сезон, изигравайки 18 мача с 2 асистенции във всички турнири. Също така той дебютира за Хърватия U21 през ноември.
Миналия месец се заговори и за възможността Интер да привлече друг хърватски бранител - Морис Валинчич, след контузията на Дензъл Дъмфрис, но към 23-годишния десен бек на Динамо (Загреб) интерес проявяват също така Наполи и Рома.