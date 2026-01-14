Интер почти договори хърватски талант

От Интер са на път да постигнат споразумение с Хайдук (Сплит) относно привличането на централния бранител Бранимир Млачич, съобщават в Италия и Хърватия.

Смята се, че най-новата оферта на “нерадзурите” е за около 5,5 млн. евро. Младият защитник пък ще получи договор до лятото на 2030 година, като ще остане в Хайдук под наем до края на този сезон. В миланския гранд се надяват, че ще успеят да осъществят медицинските прегледи на 18-годишния талант през следващите дни. Млачич проби в първия състав на тима от Сплит през този сезон, изигравайки 18 мача с 2 асистенции във всички турнири. Също така той дебютира за Хърватия U21 през ноември.

🚨⚫️🔵 Inter are closing in on deal to sign Branimir Mlacić as new centre back.



Agreement done and sealed with Hajduk Split on fee over €5m as total package.



Final steps to follow on player side — club hopeful to book medical in the upcoming days. 🇭🇷 pic.twitter.com/BfGWs5BcN8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2026

Миналия месец се заговори и за възможността Интер да привлече друг хърватски бранител - Морис Валинчич, след контузията на Дензъл Дъмфрис, но към 23-годишния десен бек на Динамо (Загреб) интерес проявяват също така Наполи и Рома.

🚨 UPDATE: Napoli are pushing for a deal to sign Dinamo Zagreb right-back Moris Valinčić ahead of the next season.



Roma are also interested, while Inter was also previously reported to be watching the 23-year-old. [@DiMarzio] https://t.co/IaqMIWhQub pic.twitter.com/etknFKdZr5 — Croatian Football 🇭🇷 (@croatian_footy) January 13, 2026