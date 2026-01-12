Бастони: Трябваше да се справим по-добре

Миналият сезон битката за Скудетото беше вълнуваща до самия край, като това се пренася все повече и през настоящата кампания. Това чувство се пренася все повече през настоящата кампания, като интригата за Скудетото се заплете допълнително след равенството 2:2 между шампионът Наполи и лидера Интер. Ремито остави "нерадзурите" на върха, като играчът на миланския гранд сподели, че неговият тим е трябвало да се представи по-добре, но и че този резултат поставя него и съотборниците му в достатъчно подходяща светлина.

„Със сигурност има детайли, върху които трябва да работим, но днес видях категорична крачка напред по отношение на манталитет и острота. Трябваше да се справим по-добре при головете, но трябва да признаем и класата на съперника, който разполага с играчи от най-високо ниво. Все пак вярвам, че имахме много добър първи полусезон, тъй като си спомням какви бяха очакванията към нас в началото“, заяви Бастони след края на мача.

Твърди се, че Интер изпитва трудности в „големите“ мачове този сезон, но проблемът е от по-отдавна. „Нерадзурите“ нямат победа в последните си 14 срещи с Наполи, Милан или Ювентус във всички турнири, като са записали седем равенства и седем загуби.

Alessandro Bastoni admits Inter ‘should’ve done better’ on both Napoli goals, but insists the 2-2 draw and their Serie A leadership should be ‘seen in a positive light.’#Inter #Napoli #SerieA #InterNapoli #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/5bEYEj9Bzj — Football Italia (@footballitalia) January 11, 2026

„За съжаление, когато допуснеш гол, има много грешки, които водят до него. Наполи е силен отбор, така че въпреки всичко гледам на тазвечершния мач в положителна светлина.

Първият гол беше страхотна отборна комбинация на Наполи, знаем, че те играят така, всичко се случи на скорост. Детайлите правят разликата, всеки гол може да бъде избегнат, но ако никога нямаше грешки, всеки мач щеше да завършва 0:0“, продължи Бастони.

Този резултат означава, че надпреварата за титлата остава непроменена спрямо ситуацията преди този уикенд. Интер е на върха с 43 точки, следван от Милан с 40 и Наполи с 39. Рома се изравни с „партенопеите“ с 39 точки, а Ювентус може да направи същото утре. Първите три отбора обаче имат и мач по-малко, като отложените им срещи са насрочени за сряда и четвъртък следващата седмица.