  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Ето защо Конте получи червен картон срещу Интер

  • 12 яну 2026 | 13:04
  • 689
  • 0

Треньорът на Наполи Антонио Конте бе изгонен с червен картон при равенството на тима му при гостуването на лидера Интер (2:2) в неделя вечер. При отсъдената дузпа за "нерадзурите" в 71-вата минута на мача наставникът се разкрещя към четвъртия арбитър с думите "Не ви ли е срам?!”. След това той изрита силно една от топките около терена, като всичко това доведе до отстраняването му.

"Прави го често, когато получава червен картон. Надяваме се да не се случи повече", оправда поведението му след мача асистентът му Кристиан Стелини пред микрофоните на DAZN, тъй като Конте не се яви пред медиите.

"Избухването на Конте? Ставаше дума за това, че изоставаме в резултата. Нека не обсъждаме инцидента. Беше сложна седмица и трябва да се връщаме назад, а ние не искаме това", каза още Стелини, който работи с Конте и в Тотнъм.

"Треньорът вече е решил, че няма да говори в случаите, когато получи червен картон. Да се надяваме, че няма да се случи отново", добави той, цитиран от БТА.

От Наполи вече имаха претенции към съдийството и при домакинското равенство срещу Верона седмица по-рано, а в дните преди дербито в Италия имаше индиректна дискусия между Антонио Конте и треньора на Интер Кристиан Киву.

