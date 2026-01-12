Популярни
Мактоминей: Наполи не знае какво е да се предаваш!

  12 яну 2026 | 05:40
Скот Мактоминей увери, че Наполи не знае какво е да се предаваш след равенството 2:2 на "патенопите" срещу Интер.

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава
Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

„През цялото време вярвах, че сме в мача. Играчите дават всичко от себе си. Без Ангиса, без Лукаку, без Гилмор, без Де Бройне, без Рахмани от началото на сезона, Нерес е контузен... Искам да кажа, че това е все едно Интер да е без Лаутаро Мартинес, без Тюрам, без Барела, без Чалханоглу“, заяви Мактоминей.

Напълно очаквано, Мактоминей беше избран за Играч на мача от Серия А. "Шотландският боец" демонстрира дух на непримиримост, след като се възстанови от грешка при изграждането на атаката за първия гол на Интер, за да се превърне в герой за Наполи с двете си попадения.

Киву: Равенството между е справедливо
Киву: Равенството между е справедливо

„Разбира се, грешките са част от футбола. Не можеш да се сринеш, трябва да се изправиш и да се опиташ да дадеш най-доброто от себе си. Всеки прави грешки във футбола, така че аз просто искам да дам всичко от себе си и да помогна на отбора колкото е възможно повече“, каза още Мактоминей.

Помощникът на Конте: Не бих обсъждал инцидента с дузпата, вече имахме доста сложна седмица
Помощникът на Конте: Не бих обсъждал инцидента с дузпата, вече имахме доста сложна седмица

Резултатът означава, че челната тройка остава непроменена, тъй като Милан също завърши наравно 1:1 с Фиорентина по-рано днес. Интер е лидер с 43 точки, следван от „росонерите“ с 40 и Наполи с 39. Рома се изравни по точки с „партенопеите“, а Ювентус може да направи същото утре вечер, но първите три отбора имат и мач по-малко, който ще се изиграе следващата седмица. Жуан Жезус изигра страхотен мач в защита и до голяма степен успя да неутрализира Маркус Тюрам, който постоянно се опитваше да го изтегля по фланга.

