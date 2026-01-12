Помощникът на Конте: Не бих обсъждал инцидента с дузпата, вече имахме доста сложна седмица

Антонио Конте отказа да говори на пресконференцията след дербито с Интер от 20-ия кръг и вместо него пред журналистите застана неговият асистент Кристиан Стелини. Треньорът на шампионите бе разярен, след като в 73-тата минута главният съдия на мача Даниеле Довери отсъди дузпа за домакините от Интер и после показа червен картон за буйстващия около тъч линията наставник. Все пак неаполитенците се пребориха за изравняването и след драматично 2:2 се добраха до точка.

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

„Честно казано, не бих обсъждал инцидента с дузпата, тъй като вече имахме доста сложна седмица в това отношение, така че е най-добре просто да погледнем отвъд това и да се съсредоточим върху страхотното представяне на този отбор. Реакцията след дузпата ни дава голяма увереност и сила. Имахме отбор, който за пореден път доказа на труден стадион и срещу силен противник, че е заслужавал да спечели титлата миналия сезон“, отбеляза Стелини.

Antonio Conte did not speak to the media after his furious reaction to an Inter penalty in the 2-2 draw, so assistant Cristian Stellini preferred to focus on the ‘deserved’ Napoli result#Inter #Napoli #SerieA #InterNapoli #SerieAEnilive #Calcio pic.twitter.com/0twKUBB8mC — Football Italia (@footballitalia) January 11, 2026

Стелини, логично, бе запитан дали Конте му е казал нещо по отношение решението да не говори на пресконференцията.

„Има голямо удовлетворение от реакцията на отбора. Веднага след дузпата не видяхме самия инцидент, това беше просто реакция на допуснатия гол, а не на самото нарушение. Не искаме да се връщаме назад и да гледаме това отново. След червен картон в предишни мачове той реши да не идва тук. Да се надяваме, че в бъдеще няма да бъде гонен, тогава това няма да се случи отново и всички ще бъдат щастливи“, каза Стелини.

Докато Интер направи всичките си пет смени тази вечер, Наполи и Конте извършиха само две, като едната от тях беше в добавеното време.

„Ние сме в добра физическа форма и сме така от известно време. Нямахме възможности за много ротации и трябва да имаме малко повече търпение с това, но да се върнеш два пъти в мача срещу Inter на „Сан Сиро“ не е лесно за никого. Мисля, че заслужавахме равенството, имахме много силно начало на второто полувреме и бяхме убедени, че можем да им създадем проблеми“, отбеля Стелини.

Именно заради една от контузиите, тази на Ромелу Лукаку, в края на лятото от Манчестър Юнайтед беше привлечен Расмус Хойлунд.

Киву: Равенството между е справедливо

„Когато той пристигна, вече бяхме започнали сезона и имахме много мачове за изиграване. Тъй като е и национал, почти не го виждахме на тренировки през септември и октомври. Въпреки това той положи толкова много усилия и смирение, работи всеки ден, за да се подобрява, и много бихме искали да го превърнем в завършен нападател. Има дълъг път пред себе си, но вече се справя много добре“, каза още Стелини

Тъй като Милан завърши наравно 1:1 с Фиорентина, което също беше второто им поредно равенство, челните позиции в класирането останаха непроменени. Разликата между Интер и Наполи е само четири точки, а "росонерите" са с два пункта по-малко лидерите. При победа пък на Ювентус срещу Кремонезе тази вечер може да се доближи до върха също на четири пункта.