  1. Sportal.bg
  2. Интер
  Интер загуби един от основните си футболисти за следващите три седмици

Интер загуби един от основните си футболисти за следващите три седмици

  • 13 яну 2026 | 15:57
Халфът на Интер Хакан Чалханоолу ще отсъства от терените в следващите около три седмици, потвърдиха от клуба. Турският национал бе заменен през второто полувреме на двубоя с Наполи в неделя, завършил 2:2. “Хакан Чалханоолу се подложен на скенер и тестовете показаха мускулно разтежение на левия прасец. Състоянието му ще бъде допълнително преценявано в следващите дни,” се казва в самото съобщение.

31-годишният халф има осем гола и 4 асистенции за “нерадзурите” в 22 мача във всички турнири през тази кампания. Интер е лидер в класирането на Серия А с 43 точки, като следват Милан и Наполи съответно с 40 и 39 пункта. Очакванията са Чалханоолу да пропусне двубоите с Удинезе, Пица и Кремонезе в Серия А, Арсенал и Борусия Дортмунд в Шампионската лига и очакванията са да се завърне за срещата със Сасуоло в началото на февруари.

