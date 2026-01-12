Бастони призна вината си за двете попадения на Наполи

Централният защитник Алесандро Бастони призна, че Интер е трябвало да се справи по-добре при двата гола на Наполи, но настоя, че равенството 2:2 и първото място във временното класиране в Серия А трябва да бъдат разглеждани в положителна светлина. „Има някои детайли, върху които със сигурност трябва да работим, но срещу Наполи определено видях крачка напред по отношение на манталитета и агресията ни“, коментира Бастони пред DAZN Italia.

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

„Трябваше да се справим по-добре при головете, но трябва да признаем и качеството на противника, който притежава футболисти от най-високо ниво. Все още вярвам, че имахме много добра първа половина на сезона, тъй като си спомням мнението, което хората имаха за нас в началото. Смятам, че кампанията е добра до момента“, добави 26-годишният защитник. „Наполи е силен отбор, така че въпреки всичко, гледам на мача срещу тях в положителна светлина. Детайлите са тези, които правят разликата. Всички голове могат да бъдат избегнати, но ако никога няма грешки, всеки мач щеше да завършва 0:0“, каза още Алесандро Бастони.

Снимки: Gettyimages