Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Бастони призна вината си за двете попадения на Наполи

Бастони призна вината си за двете попадения на Наполи

  • 12 яну 2026 | 16:54
  • 673
  • 0

Централният защитник Алесандро Бастони призна, че Интер е трябвало да се справи по-добре при двата гола на Наполи, но настоя, че равенството 2:2 и първото място във временното класиране в Серия А трябва да бъдат разглеждани в положителна светлина. „Има някои детайли, върху които със сигурност трябва да работим, но срещу Наполи определено видях крачка напред по отношение на манталитета и агресията ни“, коментира Бастони пред DAZN Italia.

Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава
Жестока гладиаторска битка между Интер и Наполи не излъчи победител, а интригата за Скудетото остава

„Трябваше да се справим по-добре при головете, но трябва да признаем и качеството на противника, който притежава футболисти от най-високо ниво. Все още вярвам, че имахме много добра първа половина на сезона, тъй като си спомням мнението, което хората имаха за нас в началото. Смятам, че кампанията е добра до момента“, добави 26-годишният защитник. „Наполи е силен отбор, така че въпреки всичко, гледам на мача срещу тях в положителна светлина. Детайлите са тези, които правят разликата. Всички голове могат да бъдат избегнати, но ако никога няма грешки, всеки мач щеше да завършва 0:0“, каза още Алесандро Бастони.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Крамарич продължава да съжалява за проваления си трансфер в Байерн

Крамарич продължава да съжалява за проваления си трансфер в Байерн

  • 12 яну 2026 | 13:42
  • 1475
  • 0
Далот: Знаем, че подобен двубой може да промени нещата

Далот: Знаем, че подобен двубой може да промени нещата

  • 12 яну 2026 | 13:36
  • 1296
  • 0
Брентфорд привлече 18-годишен нападател от Брюж

Брентфорд привлече 18-годишен нападател от Брюж

  • 12 яну 2026 | 13:36
  • 881
  • 0
Олисе и Диас са новите Робен и Рибери, смята шеф на Байерн

Олисе и Диас са новите Робен и Рибери, смята шеф на Байерн

  • 12 яну 2026 | 13:23
  • 903
  • 4
Рома е близо до привличането на френски талант от Марсилия

Рома е близо до привличането на френски талант от Марсилия

  • 12 яну 2026 | 13:16
  • 1120
  • 0
Ето защо Конте получи червен картон срещу Интер

Ето защо Конте получи червен картон срещу Интер

  • 12 яну 2026 | 13:04
  • 1400
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

Официално: Густаво Бусато вече не е играч на ЦСКА

  • 12 яну 2026 | 17:00
  • 5067
  • 4
Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

Може ли Никола Цолов да кара във Формула 1 през 2026 година?

  • 12 яну 2026 | 15:50
  • 8407
  • 8
Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

Мбапе спря останалите от Реал Мадрид за шпалир на Барселона

  • 12 яну 2026 | 10:57
  • 30984
  • 121
Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

Бешикташ поглежда към Кирил Десподов

  • 12 яну 2026 | 10:55
  • 13864
  • 10
Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

Всички нови попълнения на ЦСКА тренират на пълни обороти в Турция

  • 12 яну 2026 | 15:08
  • 6508
  • 16
"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

"Вабанк": Изостава ли много Левски от трансферната надпревара в българския футбол

  • 12 яну 2026 | 13:48
  • 6870
  • 8