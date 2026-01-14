Рома уреди нападател и от Астън Вила

От Рома ще привлекат още един нападател през следващите дни, след като договориха 18-годишния Робиньо Ваз от Марсилия. Става въпрос за Донийл Мален, който ще пристигне с трансфер от Астън Вила, съобщават в Италия.

“Вълците” са постигнали споразумение с бирмингамци, според което нидерландският национал ще пристигне под наем срещу 2 млн. паунда, а през лятото ще бъдат задължени да го задържат за постоянно срещу още 25 млн. паунда, ако се класират за някой от европейските клубни турнири през следващия сезон. Още утре 26-годишният играч ще премине медицинските си прегледи, след което ще подпише бъдещия си договор до лятото на 2030-а. Мален прекара само година в Астън Вила след трансфера си от Борусия (Дортмунд) на стойност 25 млн. евро. За английския клуб той записа 46 мача с 10 гола и 2 асистенции. За неговия подпис Рома успя да изпревари Атлетико Мадрид, след като не сполучи с привличането на Джошуа Зиркзее от Манчестър Юнайтед и Джакомо Распадори именно от състава на "дюшекчиите".

