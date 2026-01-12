Распадори все още не е взел окончателно решение за бъдещето си

Нападателят Джакомо Распадори продължава да отлага решението за бъдещето си, въпреки че Рома му предлага централна роля в състава и подобрени финансови условия. Италианският национал, който в момента носи екипа на Атлетико Мадрид, предпочита да се върне в Наполи, година след като напусна гранда от Неапол заради ограничено игрово време, твърди вестник Corriere dello Sport.

Позицията на 25-годишния Распадори е изненадала ръководството на клуба от Рим. Шефовете на Рома вече са постигнали споразумение с представителите на футболиста и чакат неговото финално решение, но търпението им се изчерпва. Наполи също проявява интерес към потенциално връщане на нападателя в редиците си, а от Аталанта също следят ситуацията. На този фон в Рома вече подготвят и алтернатива, ако привличането на Джакомо Распадори се провали, като сред набелязаните е нидерландецът Дониел Мален от Астън Вила.

