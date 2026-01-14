Нов при "соколите" не се е замислял над избора си

Най-новото попълнение в редиците на Спартак (Варна) Петър Принджев не се е замислял нито за момент за своето решение да облече екипа на "соколите". По време на 1/8-финалния двубой от турнира за Купата на България между Ямбол 1915 и варненци, 21-годишния футболист, който най-често играе като краен нападател отляво или отдясно, е направил добро впечатление на треньорския щаб и ръководството на Спартак, които след края на срещата са обсъдили с щаба на третодивизионния тим и лично с него възможността да заиграе на "Коритото".

На практика офертата е приета дни преди края на изминалата година и полусезона в Трета лига. Стана ясно, че Принджев, който направи много силни мачове с отбора на Ямбол 1915, е имал предложения и от няколко втородивизионни клуба, но в крайна сметка е избрал Спартак (Варна) с възможност за по-добро развитие и по-добра кариера.



