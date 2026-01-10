Спартак (Варна) привлече бранител от Пирин (Благоевград)

Спартак (Варна) обяви още един нов футболист. “Соколите” привлякоха бранителя Борис Иванов, който пристига от Пирин (Благоевград). Така крайният защитник се превръща в трето ново попълнение на варненци след Димо Кръстев и Петър Принджев.

Ето какво пишат от Спартак:

Добре дошъл, Борис Иванов!

Той е на 24 години, висок 1,86 м. Последователно играе за Струмска слава, ЦСКА 1948, Литекс, Добруджа и Пирин.

Добре дошъл, Борис Иванов и винаги верен на каузата Спартак Варна!