Спартак (Варна) привлече бранител от Пирин (Благоевград)

  • 10 яну 2026 | 15:34
  • 374
  • 1

Спартак (Варна) обяви още един нов футболист. “Соколите” привлякоха бранителя Борис Иванов, който пристига от Пирин (Благоевград). Така крайният защитник се превръща в трето ново попълнение на варненци след Димо Кръстев и Петър Принджев.

Ето какво пишат от Спартак:

Добре дошъл, Борис Иванов!

Левият краен защитник Борис Иванов е третото ново попълнение в зимната селекция на Спартак Варна. Идва от отбора на Пирин Благоевград.

Той е на 24 години, висок 1,86 м. Последователно играе за Струмска слава, ЦСКА 1948, Литекс, Добруджа и Пирин.

Добре дошъл, Борис Иванов и винаги верен на каузата Спартак Варна!

