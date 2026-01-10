Спартак (Вн) уреди още една проверка

Спартак Варна договори още една контрола в хода на зимната си подготовка. След вече обявените три проверки – срещу Фратрия на 15 януари, срещу Дунав на 24 януари и срещу Миньор Перник на 31 януари (на стадион "Локомотив"), варненци ще изиграят и приятелска среща с тима на Септември Тервел.

Двубоят ще се състои на 28 януари на клубната база на СК "Локомотив". Контролата срещу Дунав в Русе ще се проведе само при добри зимни условия. Междувременно стана ясно, че след привличането на Борис Иванов от Пирин, „соколите“ се разделят по взаимно съгласие с левия бранител Тиерно Милимоно. Мадагаскарският защитник записа едва един мач с екипа на Спартак – в осминафиналния двубой за Купата на България, загубен от Ботев Пловдив с 0:2.



Пламен Трендафилов