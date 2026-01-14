Популярни
Тежка контузия е причината Спартак (Варна) да се раздели с един от бранителите си

  • 14 яну 2026 | 09:41
  • 1143
  • 0

Един от играчите, с които Спартак (Варна) се раздели преди началото на пролетния полусезон, е младият и обещаващ ляв защитник Лукас Магджински. 19-годишният играч, който има мачове за юношеския тим на страната си, акостира при "соколите" от втородивизионния хърватски Рудеш и по подобие на своя сънародник Матео Петрашило бързо се приспособи към тима на Спартак, като заигра на дефицитния пост ляв защитник.

Спартак (Варна) привлече юноша на Брага
Спартак (Варна) привлече юноша на Брага

Няколко кръга преди края на миналия полусезон обаче Магджински получи контузия. Оказа се, че е скъсал кръстни връзки, което ще го извади за дълго време извън игра. Треньорският щаб и ръководството възлагаше големи надежди, но в крайна сметка се стигна до взаимно прекратяване на договора. На тази позиция варненци вече привлякоха левият защитник от Пирин Борис Иванов.

