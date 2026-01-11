Спартак (Варна) се раздели с трима

Популярни
  • 11 яну 2026 | 09:12
Спартак (Варна) обяви, че се разделя с трима футболисти. Това са Жак Пехливанов, Лукас Магджински и Тиерно Миломоно. Първият от тях вече беше обявен като ново попълнение на Хебър вчера.

Ето какво пишат от Спартак:

Спартак Варна се раздели по взаимно съгласие с Жак Пехливанов, Лукас Магджински и Тиерно Милимоно.

Ръководството на клуба благодари на тримата футболисти за професионализма и всеотдайната работа по време на престоя им в Спартак.

Пожелаваме им успех в бъдещата им кариера!

