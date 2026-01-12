Спартак (Варна) обяви за какво са разходвани парите от кампанията "Аз съм Спартак"

Спартак (Варна) излезе с информация относно беседата, която се проведе с феновете вчера. На нея от клуба са показали всички платежни документи, както и средствата, събрани от кампанията “Аз съм Спартак”. Те възлизат на 344 000 лева, като с 211 882 от тях “соколите” са се разплатили с бивши играчи и треньори, а 136 212 лева са платени към НАП. Спартак трябва да заплати още 448 173, 93 лева за месеците януари, февруари и март.

Ето какво пишат от клуба:

Уважаеми привърженици на Спартак Варна,

Благодарим за проявения интерес към беседата, която се проведе на 11.01.2026!

На тази среща председателят на УС Алекс Илиев и административният директор Стефани Пешовска представиха отчети не само свързани с кампанията за набиране на средства, но и цялостно с управлението на клуба - всички приходи и разходи, надлежно придружени от платежни документи.

Напомняме, че административният офис на Спартак Варна е винаги отворен за всеки заинтересован привърженик към дейността на клуба.

Представяме ви средствата, набрани от кампанията "Аз съм Спартак" и за какво са разходвани:

Цялата сума възлиза на 344 000 лева. 211, 882 лева са разплатените вноски по сключени споразумения за неизплатени трудови възнаграждения с напуснали играчи и треньори. Към НАП са платени 136,212 лева.

Оставащите вноски за разплащане по съответните споразумения за месеците януари, февруари и март възлизат на 448 173,93 лева.

Благодарим на всички привърженици на Спартак Варна, които активно се включиха в кампанията! Вашата активност в кампаниите на Спартак и присъствието Ви на трибуните са от изключителна важност за клуба.

БЛАГОДАРИМ!

Винаги Верни!