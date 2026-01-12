Популярни
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) обяви за какво са разходвани парите от кампанията "Аз съм Спартак"

Спартак (Варна) обяви за какво са разходвани парите от кампанията "Аз съм Спартак"

  • 12 яну 2026 | 13:25
  • 450
  • 1

Спартак (Варна) излезе с информация относно беседата, която се проведе с феновете вчера. На нея от клуба са показали всички платежни документи, както и средствата, събрани от кампанията “Аз съм Спартак”. Те възлизат на 344 000 лева, като с 211 882 от тях “соколите” са се разплатили с бивши играчи и треньори, а 136 212 лева са платени към НАП. Спартак трябва да заплати още 448 173, 93 лева за месеците януари, февруари и март.

Още двама пред раздяла със Спартак (Варна)
Още двама пред раздяла със Спартак (Варна)

Ето какво пишат от клуба:

Уважаеми привърженици на Спартак Варна,

Благодарим за проявения интерес към беседата, която се проведе на 11.01.2026!

На тази среща председателят на УС Алекс Илиев и административният директор Стефани Пешовска представиха отчети не само свързани с кампанията за набиране на средства, но и цялостно с управлението на клуба - всички приходи и разходи, надлежно придружени от платежни документи.

Напомняме, че административният офис на Спартак Варна е винаги отворен за всеки заинтересован привърженик към дейността на клуба.

Представяме ви средствата, набрани от кампанията "Аз съм Спартак" и за какво са разходвани:

Цялата сума възлиза на 344 000 лева. 211, 882 лева са разплатените вноски по сключени споразумения за неизплатени трудови възнаграждения с напуснали играчи и треньори. Към НАП са платени 136,212 лева.

Оставащите вноски за разплащане по съответните споразумения за месеците януари, февруари и март възлизат на 448 173,93 лева.

Благодарим на всички привърженици на Спартак Варна, които активно се включиха в кампанията! Вашата активност в кампаниите на Спартак и присъствието Ви на трибуните са от изключителна важност за клуба.

БЛАГОДАРИМ!

Винаги Верни!

