Спартак (Варна) привлече юноша на Брага

Спартак (Варна) обяви четвърто ново попълнение. “Соколите” привлякоха португалеца Жота Лопеш. Нападателят е юноша на Брага и може да се подвизава по целия фронт на атаката.

Спартак (Варна) обяви за какво са разходвани парите от кампанията "Аз съм Спартак"

Ето какво пишат от Спартак:

Добре дошъл, Жота Лопеш!

Португалският нападател Жота Лопеш е четвъртото ново попълнение в Спартак Варна!

Жоао Педро Перейра Лопеш е на 24 години, висок е 1,72 м. Играе по целия фронт на атаката. Юношата на Брага идва от португалския Вила Меа. Цялата му кариера е преминала в Португалия, като се е подвизавал в тимовете на Фамаликао (U23), Maria da Fonte, Fontinhas, Salgeiros.

През настоящия сезон той е записал 17 мача като титуляр, в които се е разписал 4 пъти и е направил 5 асистенции.

Добре дошъл, Жота Лопеш и успешни мачове с екипа на Спартак Варна!

Винаги верни!