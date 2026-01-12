Популярни
  Спартак (Варна)
  2. Спартак (Варна)
  Спартак (Варна) привлече юноша на Брага

Спартак (Варна) привлече юноша на Брага

  • 12 яну 2026 | 15:55
  • 249
  • 0

Спартак (Варна) обяви четвърто ново попълнение. “Соколите” привлякоха португалеца Жота Лопеш. Нападателят е юноша на Брага и може да се подвизава по целия фронт на атаката.

Спартак (Варна) обяви за какво са разходвани парите от кампанията "Аз съм Спартак"
Спартак (Варна) обяви за какво са разходвани парите от кампанията "Аз съм Спартак"

Ето какво пишат от Спартак:

Добре дошъл, Жота Лопеш!

Португалският нападател Жота Лопеш е четвъртото ново попълнение в Спартак Варна!

Жоао Педро Перейра Лопеш е на 24 години, висок е 1,72 м. Играе по целия фронт на атаката. Юношата на Брага идва от португалския Вила Меа. Цялата му кариера е преминала в Португалия, като се е подвизавал в тимовете на Фамаликао (U23), Maria da Fonte, Fontinhas, Salgeiros.

През настоящия сезон той е записал 17 мача като титуляр, в които се е разписал 4 пъти и е направил 5 асистенции.

Добре дошъл, Жота Лопеш и успешни мачове с екипа на Спартак Варна!

Винаги верни!

