Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Комо
  3. Комо се разправи с опашкар и се изравни с Ювентус и Рома

Комо се разправи с опашкар и се изравни с Ювентус и Рома

  • 6 яну 2026 | 18:05
  • 784
  • 0

Отборът на Комо записа трета поредна победа, след като спечели с убедителното 3:0 като гост на Пиза в първия мач от междинния 19-и кръг на Серия "А".

“Бианкоадзурите” доминираха през почти целия двубой, но поведоха чак в 68-ата минута. Тогава Максимо Пероне получи топката от резервата Максенс Какере и я прати в мрежата с изстрела си от дъгата на наказателното поле. Осем минути по-късно Анастасиос Дувикас удвои преднината на тима с удар по земя след асистенция на Хесус Родригес. В 85-ата минута “нерадзурите” получиха възможност да удвоят преднината си чрез дузпа след нарушение на Максенс Какере срещу влезлия от пейката Мехди Лерис. Жан Бюте обаче отрази изпълнението от бялата точка на Мбала Нзола и така Пиза остана само с един гол в дестте си шампионатни домакинства през сезона. В последните секунди на добавеното време гостите също получиха дузпа заради фал на дебютанта Франческо Сопола срещу Анастаниос Дувикас. Именно нападателят я изпълни и така с второто си попадение оформи крайния резултат.

С тази победа Комо поне временно се изкачи на четвъртата позиция в класирането със своите 33 точки, колкото имат също така Ювентус и Рома преди днешните си мачове. Пиза пък се свлече на дъното на класирането с 12 пункта и абсолютно еднаква голова разлика с предпоследния Верона, който е със същия актив, но има две изиграни срещи по-малко.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Еди Хау парира слуховете за Манчестър Юнайтед

Еди Хау парира слуховете за Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 13:48
  • 1587
  • 0
Има сделка: Жоао Кансело се завръща в Барселона

Има сделка: Жоао Кансело се завръща в Барселона

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 7985
  • 1
Распадори отлетя за Саудитска Арабия вместо за Италия

Распадори отлетя за Саудитска Арабия вместо за Италия

  • 6 яну 2026 | 13:22
  • 6833
  • 0
Двама отпаднаха за днешния мач на Ювентус

Двама отпаднаха за днешния мач на Ювентус

  • 6 яну 2026 | 13:00
  • 1045
  • 0
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 29506
  • 22
Ювентус е готов да привлече халф на Уест Хам, набелязан е и бивш играч на Милан

Ювентус е готов да привлече халф на Уест Хам, набелязан е и бивш играч на Милан

  • 6 яну 2026 | 12:35
  • 2680
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

Пламен Андреев премина в шампиона на Полша

  • 6 яну 2026 | 17:41
  • 6878
  • 9
Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

Официално: Левски продаде своя капитан в Турция

  • 6 яну 2026 | 15:40
  • 17351
  • 49
Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

Христо Янев: Искаме да изградим отбор, който да не е "еднодневка"

  • 6 яну 2026 | 14:45
  • 15623
  • 72
Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос с тежко гостуване в Турция

Очаквайте на живо: Везенков и Олимпиакос с тежко гостуване в Турция

  • 6 яну 2026 | 18:43
  • 822
  • 0
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 19136
  • 37
Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 30127
  • 15