Комо се разправи с опашкар и се изравни с Ювентус и Рома

Отборът на Комо записа трета поредна победа, след като спечели с убедителното 3:0 като гост на Пиза в първия мач от междинния 19-и кръг на Серия "А".

“Бианкоадзурите” доминираха през почти целия двубой, но поведоха чак в 68-ата минута. Тогава Максимо Пероне получи топката от резервата Максенс Какере и я прати в мрежата с изстрела си от дъгата на наказателното поле. Осем минути по-късно Анастасиос Дувикас удвои преднината на тима с удар по земя след асистенция на Хесус Родригес. В 85-ата минута “нерадзурите” получиха възможност да удвоят преднината си чрез дузпа след нарушение на Максенс Какере срещу влезлия от пейката Мехди Лерис. Жан Бюте обаче отрази изпълнението от бялата точка на Мбала Нзола и така Пиза остана само с един гол в дестте си шампионатни домакинства през сезона. В последните секунди на добавеното време гостите също получиха дузпа заради фал на дебютанта Франческо Сопола срещу Анастаниос Дувикас. Именно нападателят я изпълни и така с второто си попадение оформи крайния резултат.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Cesc Fábregas' Como are now in the top 4 of the Serie A, just 6 points below number 1 Inter! pic.twitter.com/n2FzSNJfZg — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 6, 2026

С тази победа Комо поне временно се изкачи на четвъртата позиция в класирането със своите 33 точки, колкото имат също така Ювентус и Рома преди днешните си мачове. Пиза пък се свлече на дъното на класирането с 12 пункта и абсолютно еднаква голова разлика с предпоследния Верона, който е със същия актив, но има две изиграни срещи по-малко.

Снимки: Gettyimages