Тунчев: Целият отбор игра перфектно в защита

  • 16 март 2026 | 20:07
Наставникът на Арда Александър Тунчев похвали отбора си, който победи Добруджа с 2:0, въпреки че игра с човек по-малко.

"Не беше никак лесно. Започнахме много добре мача. Създадохме няколко ситуации. Когато получихме червен картон, владеехме играта. Успяхме да отбележим един гол. Опитахме да използваме празните пространства в тяхната защита. По-притеснителното е червеният картон, защото се случва в трети пореден мач. Има посягане, но прекалено лесно се дават тези червени картони. Трябва да работим и ние върху това. Казах на футболистите, че не можем да допускаме такива червени картони. Играта ни в защита на целия отбор беше много добра. Радостното е, че създаваме положения. Ще дойде моментът, в който ще започнем да вкарваме".

