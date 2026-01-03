Дженоа и Пиза отново останаха без победа

Преките конкуренти в борбата за оцеляване в Серия "А" Дженоа и Пиза завършиха наравно 1:1 на “Луиджи Ферарис” в двубоя помежду си от 18-ия кръг на италианския елит. “Грифоните” отново не успяха да спечелят, но поне прекъснаха поредицата си от три загуби. Новакът пък остана само с една шампионатна победа през сезона, която дойде преди седем мача.

Генуезци взеха аванс в 15-ата минута, когато Лоренцо Коломбо беше точен с хубав шут от голямо разстояние. В 33-тата минута Мехди Лерис можеше да изравни, но Никола Леали успя да изби изстрела му с глава в гредата. Пет минути по-късно обаче именно полузащитникът се разписа с воле, след като вратарят изпусна топката при центриране от пряк свободен удар. През втората част обаче нито един от двата тима не успя да отбележи нов гол и така те трябваше да се примирят с ремито.

Дженоа остава точно над зоната на изпадащите, заемайки 17-ото място в класирането с актив от 15 точки. Пиза пък продължава да е на предпоследната 19-а позиция със своите 12 пункта.

Снимки: Gettyimages