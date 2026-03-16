Ясен Петров: На този етап сме стигнали дотук, трябва да направим следващата крачка

Старши треньорът на Добруджа сподели мнението си след загубата с 0:2 от Арда в Кърджали. Наставникът на добричлии обясни причините за поражението, което е второ за отбора му през пролетния полусезон.

"Мач, който не тръгна по най-добрия начин за нас. Променихме схемата на игра, но не се получи. Вложиха се футболистите. Не ни достигна малко качество и точност в завършващия удар. Искаме да печелим точки навън, но това не може да се изгради за месец или два. Трудно е изграждането на този манталитет. За нас оправдания няма. Знаем си проблемите. Не съумяхме да намерим верните ходове. Предстои ни много работа. Няма чудеса, на понякога е нужен малко късмет. Опитахме всичко, но на този етап сме стигнали дотук. Трябва да направим следващата крачка. Няма да е лесно, продължаваме да се трудим.

Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

Ще дадем максимума от себе си. Докъде ще стигнем, ще го покажат резултатите. Първенството е интересно, почти няма двубой без червен картон. Играем срещу ЦСКА и Левски, ще дадем най-доброто от себе си, пък каквото сабя покаже", заяви Петров.

Снимки: Startphoto