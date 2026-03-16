Нико Петров: Левски победи отбор от "В" група на Аржентина дори и без стила си

Левски постигна минимален успех с 1:0 при гостуването си на Берое в Стара Загора, а единственото попадение бе дело на Георги Костадинов през втората част. В поредното издание на „Анализът на Нико Петров“ фокусът попадна върху изненадата от страна на Хулио Веласкес и приликите между неговия подход и този на Пеп Гуардиола в Манчестър Сити.

Началото на анализа бе белязано от изненадващ жест от страна на Петров, който предложи своя треньорски лиценз на водещата Анжелина Илиева като признание за детайлното представяне на играта в защита на тима на Берое в студиото за мача.

„Понеже Хулио Веласкес почти всеки мач изненадва, така днес и аз ще изненадам хората и теб. Искам да ти подаря моя треньорски лиценз, който съвсем случайно притежавам. Мисля, че след вчерашното студио, в което показа Берое в каква система играят и как се защитават, няма нужда повече от мен в Sportal.bg. Заповядай, на мен няма да ми върши работа. Ти със сигурност ще изглеждаш по-добре на тъчлинията“, коментира шеговито Нико Петров.

Основната част от анализа бе посветена на разположението на „сините“ по терена и неочакваните роли на офанзивните футболисти. Петров обърна внимание на факта, че въпреки запазената схема, пространствата са били заемани от различни изпълнители спрямо предварителните прогнози.

„Винаги започваме в началните минути, за да покажем как са структурирани Левски и как са разположени играчите по терена. Това, с което ни изненада, беше, че пространствата се заемаха от различни изпълнители, но идеята привидно изглеждаше една и съща. Тримата отзад в началото на мача бяха запазени, с тази разлика, че в средата на мястото на Търдин бе Костадинов. На позицията вляво, където предполагахме, че ще бъде Око-Флекс, бе Евертон Бала, докато самият Око-Флекс бе именно на позицията на Бала. В пространствата между краен и централен бранител, за които говорим, че най-добрите играчи на Левски са Сула и Евертон Бала, си бяха разменили позициите с Око-Флекс“, обясни анализаторът.

Нико Петров направи и интересен паралел с подредбата на Манчестър Сити в мача срещу Реал Мадрид, като посочи, че функциите на играчите на Левски до голяма степен се припокриват с тези на световните звезди в схемата на Гуардиола.

„Имаш нападател, който е Холанд – в случая на Левски това е Переа. Зад гърба му има трима души: приемаме, че това е Бала, там е Око-Флекс и Сула, който е в ролята на Бернардо Силва. Отляво имаш Доку, където в Левски е или Майкон, или второто полувреме Око-Флекс. От другата страна е Савиньо, който в Левски е Алдаир. Имаш един опорен полузащитник – Бурас, който изпълнява функциите на Родри, както и тримата в линия, които изнасят топката“, допълни той.

След успеха в Стара Загора за Левски предстои последен мач преди паузата за националните отбори. „Сините“ ще се изправят срещу тима на Черно море, което ще бъде и финалният тест за състава на Хулио Веласкес преди двуседмичното прекъсване на първенството.