Карагарен: Имахме нужда от тези три точки

Крилото на Арда Бирсент Карагарен не скри радостта си след победата с 2:0 над Добруджа. Той отбеляза второто попадение за успеха, а отборът му стигна до трите точки с човек по-малко, след като Давид Акинтола получи червен картон още в 27-мата минута.

"Беше доста трудно днес. Тръгнахме много добре в началото. Имахме ситуации да отбележим ранен гол, но не успяхме. Добруджа се представя много добре от началото на сезона. Получихме червен картон и радващото е, че не се дръпнахме назад. След това беше по-лесно за нас, защото чакахме съперникът да сбърка. Имахме нужда от тези три точки.

Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

Трудно е, когато получаваме червен картон. Днес играхме доста по-добре от предишния мач. Всички искахме победата и в крайна сметка я получихме. Битката за 5-8 място е доста жестока. Искам да помагам на отбора да печели. Всички се стараят да вкарват голове. Знам, че с тренировки и отборен дух всичко ще се нареди", заяви Карагарен.