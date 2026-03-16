Карагарен: Имахме нужда от тези три точки

  • 16 март 2026 | 20:03
Крилото на Арда Бирсент Карагарен не скри радостта си след победата с 2:0 над Добруджа. Той отбеляза второто попадение за успеха, а отборът му стигна до трите точки с човек по-малко, след като Давид Акинтола получи червен картон още в 27-мата минута.

"Беше доста трудно днес. Тръгнахме много добре в началото. Имахме ситуации да отбележим ранен гол, но не успяхме. Добруджа се представя много добре от началото на сезона. Получихме червен картон и радващото е, че не се дръпнахме назад. След това беше по-лесно за нас, защото чакахме съперникът да сбърка. Имахме нужда от тези три точки.

Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа
Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

Трудно е, когато получаваме червен картон. Днес играхме доста по-добре от предишния мач. Всички искахме победата и в крайна сметка я получихме. Битката за 5-8 място е доста жестока. Искам да помагам на отбора да печели. Всички се стараят да вкарват голове. Знам, че с тренировки и отборен дух всичко ще се нареди", заяви Карагарен.

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

Ради Здравков: Само чудо може да спре Левски за титлата

Ради Здравков: Само чудо може да спре Левски за титлата

Чорбаджийски се разминал с тежка контузия

Чорбаджийски се разминал с тежка контузия

Бербатов се срещна с финансовия министър

Бербатов се срещна с финансовия министър

Пирин (Благоевград) застана зад Манол Занев

Пирин (Благоевград) застана зад Манол Занев

Застреляха шеф на български футболен клуб

Застреляха шеф на български футболен клуб

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Димитров викна капитана на Левски и четирима дебютанти за Индонезия, няма никой от Лудогорец

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Стефка Костадинова напуска БОК, Делян Пеевски я издига за депутат

Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

Червен картон не успя да сломи духа на Арда срещу 11 от Добруджа

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

Тома Цилев на довиждане с Локо: Скоро клубът може да има нови инвеститори

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

"Вабанк": Ще стигне ли ЦСКА до Европа

