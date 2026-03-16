Борис Бонев се извини за "Българска армия" и призна: Грешал съм!

Лидерът на ПП “Спаси София” - Борис Бонев, направи официално изявление в своите канали в социалните мрежи и призна, че е споделял до този момент грешно мнение за проекта за реконструкция на стадион “Българска армия”.

#София #спасисофия ♬ original sound - Борис Бонев @boris_bonev Грешах в оценките си за новия стадион на ЦСКА. В крайна сметка озеленяването беше запазено и разширенп и проектът може да служи за пример за добра интеграция на спортно съоръжение в паркова среда. Надявам се скоро да има репортажи от строителството и на нов стадион на Левски, както и нов национален стадион. #борисбонев

Бонев бе един от хората, които по време на двете си предизборни кампании за общински съветник в СОС (2019, 2023) се застъпваха за идеите двата софийски гранда ЦСКА и Левски да имат реновирани спортни съоръжения с модерен облик, както и да бъде изграден нов Национален стадион. В същото време обаче той бе сред политическите фигури, които настояваха тези големи спортни съоръжения да бъдат изместени в предградията и покрайнините на столицата, а не както тогава (а и до този момент) Националният стадион “Васил Левски”, както и “Българска армия” се намираха в сърцето на София в “Борисовата градина”. Основните му възражения за реконструкция на съоръженията в настоящите им места бяха, че парковата среда сериозно ще пострада. Сега обаче лидерът на “Спаси София” изказа друго становище, виждайки прогреса на спортното бижу, което се строи в центъра на столицата.

“Строителството на стадиона на ЦСКА е към края си и е време да си призная, че съм грешал в мнението си преди това. Винаги съм смятал, че и Левски, и ЦСКА заслужават да имат модерни, съвременни и безопасни стадиони. Но истината е, че през годините бяхме сериозно наплашени от други стари проекти, които предвиждаха не просто построяването на стадион в “Борисовата градина”, но към стадиона и жилищни сгради, молове и всякакви други подобни. В крайна сметка, смятам, че полемиката, която се създаде, доведе и до съвременен проект, който с голямо уважение подхожда към заобикалящата зелена среда, защото не само че бяха запазени дърветата, които се намираха около стария стадион, но и трите тренировъчни игрища, които бяха пред стария стадион, в новия проект се превръщат в алеи и нови зелени пространства. Смятам, че това всъщност е един добър пример как може да има важно спортно съоръжение в паркова среда. За финал пожелавам много футболни успехи на феновете на ЦСКА. Надявам се и Левски да получи своя модерен стадион с козирки от всички страни и разбира се, време е да имаме нормален Национален стадион в столицата, с който да се гордеем и на който могат да се провеждат всички спортни събития от висока категория. Нещо, което на съществуващия ни стадион “Васил Левски” е много трудно постижимо”, каза Бонев във видео обръщението си.