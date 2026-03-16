  3. Панков оформи разгром за отбора си в Кипър

  • 16 март 2026 | 23:30
Българският халф Иван Панков вкара втория си гол за сезона за своя клуб Красава спечели с 4:0 срещу Паралимни в мач от 26-ия кръг на елитната Първа дивизия на Кипър. Победата изкачи Красава на десето място, като това беше и заключителният кръг от редовния сезон на шампионата. Това означава, че Панков и компания ще играят в долния плейоф за оцеляване.

Освен българинът (87’) се разписаха още и Денис Черишев (13’) от дузпа, Люи Перес (54’) и Давид Анкейе (72’).

20-годишният Панков има повиквателни за младежкия отбор на България, но не е играл на родна земя. Неговият футболен път преминава изцяло в Кипър, а първият му мъжки отбор е Арис (Лимасол).

