Ливърпул 1:0 Барнзли, първа намеса на Мамардашвили

Ливърпул и третодивизионният Барнзли играят при 1:0 в среща от третия кръг на ФА Къп.



Домакините поведоха с ранен гол на Доминик Собослай (10').

Това е и предпоследният мач от този етап на надпреварата, като единствено след днешния двубой ще трябва да се изиграе срещата между нискодивизионните Салфорд и Сунидън на 20-и януари (вторник).

Малко преди старта на двубоя бе изтеглен и жребия за следващия кръг на ФА Къп. В него победителят ще срещне тимът на Брайтън. При успех на Ливърпул днес, "чайките" ще имат историческия шанс да отстранят двата най-титулувания отбора на Острова, след като вчера елиминираха Манчестър Юнайтед.

Около 24 часа преди днешната среща мърсисайдци бяха сполетени от поредната порция лоши новини в защитен план, тъй като загубиха нов бранител до края на сезона в лицето на Конър Брадли до края на сезона. Въпреки това шампионите имат само два допуснати гола и две сухи мрежи от началото на 2026 г., като третодивизионният Бранзли ще бъде любопитно предизвикателство. Логично, Арне Слот извърши доста ротации спрямо дербито с Арсенал през уикенда, което завърши без голове. Нидерландският специалист направи промяна още под рамките на вратата, където пусна Гиорги Мамардашвили вместо Алисон Бекер. В отбрана пък вместо контузеният Брадли бе разпределен Джо Гомес. Нататък Андрю Робъртсън, Къртис Джоунс, Рио Нгумоа, Федерико Киеза стартираха на мястото на Ибрахима Конте, Милош Керкез, Райън Гравенберх, Флориан Виртц.

The Reds to take on Barnsley ✊ #EmiratesFACup — Liverpool FC (@LFC) January 12, 2026

Макар играчите на тима, воден от ирландския мениджър Конър Хурихейн да не бяха познати на зрителите, едно име се открояваше и то бе това на халфа Адам Филипс, който е продукт на академията на Ливърпул.

Именно Адам Филипс можеше да накаже родния си клуб болезнено, след като само 28 секунди след първия съдийски сигнал стреля в гредата. Нататък гостите имаха още две възможности да шокират рано шампионите, които бяха създадени от централиня нападател Дейвис Килър-Дън. Те обаче не сработиха и нататък логичното се случи, като мърсисайдци установиха териториален превес. Първоначално чисто головите положения липсваха, но съвсем скоро унгарският ас на "червените" Доминик Собослай отправи топовен изстрел отвъд пеналтерията, с който откри резултата.

"Песовете" опитаха да отговорят в 14-ата минута с удар на Джонатан Бланд, след което се случи познатата реакция на домакините, които обсадиха съперника си и го натикаха в наказателното поле. Този път мърсисайдци не чакаха много преди да почнат с канонадата от ударите, чийто мерник не бе от най-точните и само един от тях бе в рамките на вратата.

1’ - Up and running at Anfield! 👊🔴



[0-0] #EmiratesFACup — Liverpool FC (@LFC) January 12, 2026

ЛИВЪРПУЛ 1:0 БАРНЗЛИ

1:0 Доминик Собослай (10')



ФА КЪП, III КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



Ливърпул: 25. Гиорги Мамардашвили, 30. Джереми Фримпонг, 2. Джо Гомес, 4. Вирджил ван Дайк, 26. Андрю Робъртсън, 17. Къртис Джоунс, 10. Алексис Мак Алистър, 73. Рио Нгумоа, 8. Доминик Собослай, 18. Коди Гакпо, 14. Федерико Киеза

Мениджър: Арне Слот



Барнзли: 1. Мърфи Купър, 27. Тенай Уотсън, 6. Маел Дюран де Жьовиние, 5. Джак Шепард, 14. Натаниъл Огбета, 8. Адам Филипс, 30. Джонатан Бланд, 7. Кори О'Нийфи, 19. Рийс Клеъри, 45. Вимал Йонатан, 40. Дейвис Килър-Дън

Мениджър: Конър Хурихейн



НАЧАЛО: 12 януари 2025 г. (понеделник) | 21:45 часа

СТАДИОН: "Анфийлд", Ливърпул

ГЛАВЕН СЪДИЯ: Ф. Халъм