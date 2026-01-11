Популярни
Ливърпул загуби още един защитник до края на сезона

  • 11 яну 2026 | 15:07
Ливърпул загуби още един защитник до края на сезона

Защитникът на Ливърпул Конър Брадли няма да играе до края на сезона. Той получи тежка контузия в коляното по време на мача срещу Арсенал в четвъртък. Бранителят ще се подложи на операция в близките дни. Травмата е сериозна, но не е на кръсти връзки на коляното.

22-годишният Брадли се контузи в края на двубоя срещу Арсенал. След падането му близо до тъчлинията Габриел Мартинели се опита да го избута извън терена, което породи леки сблъсъци между играчите на двата отбора. По-късно Мартинели се извини, след като разбра, че Конър не е симулирал с цел бавене на времето, а е получил тежка травма.

Неговата контузия увеличава проблемите на Арне Слот. Брадли бе предпочитаният избор на треньора за краен десен защитник, а опциите му за тази позиция не са големи. В няколко мача Доминик Собослай бе използван там, а идеята за привлечения през лятото Джереми Фримпонг е да играе по-напред. Друг вариант е и Джо Гомес, който е единственият вариант за центъра на защитата. Това е нов тежък удар за Ливърпул. През септември младият италианец Джовани Леони получи тежка контузия в коляното в дебюта си и също няма да играе до края на сезона.

Снимки: Imago

