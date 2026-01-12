Популярни
  Sportal.bg
  Лийдс
  3. Добър жребий за Лийдс във ФА Къп, вижте всички двойки

Добър жребий за Лийдс във ФА Къп, вижте всички двойки

  • 12 яну 2026 | 21:59
  • 767
  • 0
Добър жребий за Лийдс във ФА Къп, вижте всички двойки

Днес беше изтеглен жребият за четвъртия кръг в турнира за ФА Къп. В него няма да станем свидетели на голямо дерби, като повечето от грандовете изтеглиха сравнително лесни съперници.

Илия Груев и неговият Лийдс ще гостуват на Бирмингам, който през този сезон влезе в Чемпиъншип, но се представя доста силно. Отборът на българския национал вече елиминира Дарби Каунти, а сега ще се изправи срещу друг отбор от второто ниво на английския футбол.

Ако отстрани Барнзли тази вечер, Ливърпул ще играе в следващата фаза срещу Брайтън, който изхвърли от надпреварата Манчестър Юнайтед. Лидерът в Премиър лийг Арсенал ще е домакин на Уигън, а Манчестър Сити ще се изправи срещу победителя от двойката Салфорд - Суиндън.

Челси ще гостува на Хъл Сити, а в може би най-интересния сблъсък Астън Вила ще е домакин на Нюкасъл. Сензацията Макълсфийлд, който отстрани носителя на трофея Кристъл Палас, ще посрещне Брентфорд.

