Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Христо Янев за лицето на ЦСКА през 2026 и трансферите в клуба
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

  • 6 яну 2026 | 13:41
  • 4903
  • 6
ЦСКА с втори входящ трансфер за деня

ЦСКА официално обяви привличането на Андрей Йорданов. Крайният бранител пристига при “червените” от Ботев (Пловдив), а договорът му е за три години. Той е втори входящ трансфер за столичани за деня, след като по-рано днес ЦСКА обяви и Лео Перейра.

Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение
Официално: ЦСКА представи третото си ново попълнение

Ето какво пишат от ЦСКА:

ЦСКА си осигури подписа на левия краен защитник Андрей Йорданов. Футболистът премина успешно медицинските прегледи и официално подписа договор с „армейците“ за срок от три години.

Андрей Йорданов е на 24 години, като титулярната му позиция е по левия фланг на отбраната. Той пристига в ЦСКА от отбора на Ботев Пловдив.

Йорданов е роден през 2001 година в град Кюстендил. През 2013 година започва да тренира в школата на ЦСКА, а в началото на 2019 година записва своя дебют за първия отбор на „червените“. През лятото на 2024 година Андрей Йорданов преминава в редиците на Ботев Пловдив, където изиграва 41 мача, отбелязва 1 гол и записва 4 асистенции.

Най-големият български клуб приветства Андрей Йорданов с добре дошъл и му пожелава много успехи с червената фланелка!

Андрей Йорданов

Роден на: 6 юни 2001 г.

Ръст: 180 см.

Позиция: ляв защитник.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

ФК Ямбол си върна голмайстор, раздели се с крило

ФК Ямбол си върна голмайстор, раздели се с крило

  • 6 яну 2026 | 13:49
  • 368
  • 0
Юноши на "канарчетата" преклониха глава пред Христо Ботев

Юноши на "канарчетата" преклониха глава пред Христо Ботев

  • 6 яну 2026 | 13:47
  • 226
  • 0
Христо Янев говори преди старта на подготовката на ЦСКА - очаквайте на живо!

Христо Янев говори преди старта на подготовката на ЦСКА - очаквайте на живо!

  • 6 яну 2026 | 13:43
  • 1790
  • 3
Нов играч в Спартак (Пловдив)

Нов играч в Спартак (Пловдив)

  • 6 яну 2026 | 13:34
  • 331
  • 0
Локо (Пловдив) привлече бивш футболист на Ботев

Локо (Пловдив) привлече бивш футболист на Ботев

  • 6 яну 2026 | 12:56
  • 1602
  • 0
Етър обяви раздяла с халф

Етър обяви раздяла с халф

  • 6 яну 2026 | 12:51
  • 700
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

Съвършено начало на 2026-а за Григор Димитров в Бризбън

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 19093
  • 10
Христо Янев говори преди старта на подготовката на ЦСКА - очаквайте на живо!

Христо Янев говори преди старта на подготовката на ЦСКА - очаквайте на живо!

  • 6 яну 2026 | 13:43
  • 1790
  • 3
Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

Костадинов: В Левски има още потенциал! Другите отбори не ме притесняват

  • 6 яну 2026 | 11:51
  • 6468
  • 8
Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

Челси официално обяви новия мениджър, договорът му е неочаквано дълъг

  • 6 яну 2026 | 12:46
  • 9847
  • 3
Левски замина за Турция без нови играчи

Левски замина за Турция без нови играчи

  • 6 яну 2026 | 11:45
  • 8069
  • 15